El desprecio de Isabel Pantoja a su hermano La tonadillera no acepta el enlace de este con la mujer de origen chino con la que mantiene una relación desde hace 20 años

ABC

El pasado mes de julio saltaba la noticia de que Bernardo Pantoja había decidido casarse por segunda vez a sus 67 años con la exbailarina y pareja actual, Junco, la mujer de origen chino con la que mantiene una relación desde hace 20 años.

Junco, exbailarina se dedica ahora a la costura y vive desde hace años con Bernardo en Sevilla. Según adelantó el colaborador Kiko Hernández de «Sálvame» José Isaac, el que fue novio de Falete y es más conocido por el sobrenombre «Caballito de Mar», fue un invitado muy especial, incluso como testigo de la boda.

Esta semana, la revista del corazón «Semana» publica unas imágenes de la boda secreta del hermano de la tonadillera -celebrada el pasado 7 de febrero- y en ninguna de ellas aparece Isabel, algo que hace sospechar que la cantante no acompañó a su hermano en este paso tan importante para su vida, pues «no está de acuerdo con la boda», tal y como informaban a la revista fuentes cercanas a la pareja. Este rechazo es mutuo pues Bernardo Pantoja no se le ve en los eventos públicos de la cantante desde hace años, no como su otro hermano, Agustín, quien se ha convertido en la mano derecha de la cantante.

No solo eso, a la ceremonia civil -celebrada en Sevilla- no acudió ningún miembro del clan Pantoja. Y tal y como asegura la revista, a pesar de que algunos pusieron una excusa para no asistir, muchos otros no justificaron su ausencia.

Bernardo se casó anteriormente en febrero de 1986 con Mercedes Bernal, funcionaria de Sevilla. Fruto de este matrimonio nació Anabel Pantoja. Seis años después del enlace y cuando Anabel era una cría, la pareja se separó y con ello surgió un distanciamiento entre padre e hija, que según Anabel ya está superado y cada vez están mas unidos.