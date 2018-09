Nicky Minaj y Cardi B, protagonistas de una sonada pelea en la Semana de la Moda de Nueva York

Bochornoso espectáculo el protagonizado por las raperas Nicki Minaj y Cardi B en la Semana de la Moda de Nueva York. Ambas raperas se enzarzaron en una pelea que fue grabada por varios de los testigos y que corre como la pólvora por las redes sociales.

Según explica «TMZ», la mala relación entre ambas artistas no es ningún secreto. Por eso, muchos esperaban que saltaran las chispas tras conocerse que ambas asistirían a la exclusiva fiesta celebrada por la revista «Harper's Bazaar» en la Gran Manzana.

Todo comenzó tras el cierre de la alfombra roja y durante una actuación de Christina Aguilera. Según fuentes cercanas al entorno de Cardi B, el desencadenante fue su intento de hablar con Nicki Minaj sobre las «mentiras que estaba diiendo». Sin embargo, la conversación terminó de forma violenta, con el lanzamiento por parte de Cardi B de un zapato a su enemiga. En ese momento, fue invitada a abandonar la fiesta, siendo fotografiada por las cámaras con un golpe sobre un ojo y su Dolce & Gabbana roto.

NICKI AND CARDI GOT INTO IT OMG pic.twitter.com/FpsdTLJTht