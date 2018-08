Mofas a Jorge Javier Vázquez tras la supuesta operación estética: «Te estas quedando como Michael Jackson» El presentador de televisión se ha ido de vacaciones pero nada está saliendo como se esperaba, aunque lo comenta con mucho humor

ABC

Madrid Actualizado: 13/08/2018 12:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Burlas hacia Jorge Javier Vázquez por su posado

En sus primeras vacaciones como soltero tras diez años de relación, el presentador se ha visto envuelto en diversas críticas por su aspecto. Jorge Javier Vázquez se ha vuelto el blanco perfecto de todas las dianas en lo referente a sus cambios físicos.

Tras el posado veraniego para la revista «Lecturas» en el que aseguraba haber perdido 15 kilos, llegaron las explicaciones acerca de su posible paso por el quirófano. El presentador de televisión aseguraba que sus supuestos cambios se deben a los maquilladores del teatro que hacen «auténticos milagros».

Sin embargo, son muchos quienes ponen en duda el poder del maquillaje debido a que Jorge Javier aparece con un aspecto mucho más juvenil, sin arrugas y la cara más estirada.«Mofas a Jorge Javier Vázquez tras la supuesta operación estética: «Te estas quedando como Michael Jackson, deforme, como un muñequito», sentenciaba duramente uno de sus seguidores.

Pese a todo, el televisivo se lo toma con humor y bromea con ello en las redes, haciendo que se aviven más las especulaciones sobre si se ha sometido o no a una operación: «Por cierto, salgo de espaldas porque se me han saltado los puntos de la última operación y todavía no me he maquillado».

Las anecdóticas vacaciones de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquezse despide del bullicio de la capital para aventurarse en unas relajadas vacaciones. Al menos eso es lo que se esperaba el presentador de televisión, sin embargo, nada le esta saliendo como se imaginaba.

En sus redes sociales está dejando constancia de cada paso que da, aunque sin dar muchas pistas sobre el lugar concreto para así poder tener un poco de intimidad. Por el momento se conoce que está en la playa, tal y como ha compartido en sus redes sociales, pero no está siendo tan relajante como se imaginaba.

«Viajar al otro lado del mundo en busca de playa y tener que pedir una manta en el desayuno. En fin. (Adviértase que tengo el ojo derecho a la virulé. Maldito cirujano)», comentaba el Jorge Javier en una de sus últimas publicaciones con mucho humor. Además, tras los rumores de una posible operación estética, el presentador bromea sobre el tema maldiciendo al cirujano.

Aunque lo más divertido, al menos por el momento, lo contaba en la última de todas sus publicaciones en Instagram. «Viajar con un matrimonio amigo y pedir una cama supletoria para mí. Llegar y darte cuenta de que aquí son muy listos porque me ponen una cama acorde a mis dimensiones. Volver a la infancia. Si me muevo me despeño», explica el presentador a sus seguidores en tono jocoso.

Sin lugar a dudas el verano está siendo entretenido para Jorge Javier, que seguirá al frente como presentador de Telecinco en la próxima temporada televisiva. Seguramente estas no sean las últimas anécdoras que deje acerca de sus «idílicas» vacaciones.