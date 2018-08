«Sálvame»: Las redes se mofan de Belén Esteban por imitar a Audrey Hepburn La colaboradora de «Sálvame» posó al estilo de la actriz de «Desayuno con diamantes», como lo hizo en su día María Teresa Campos

Si hay alguien que consigue estar en boca de todos la mayor parte del tiempo, esa es Belén Esteban. Para bien o para mal, la colaboradora del programa «Sálvame» llama a menudo la atención del público, que se divide en seguidores y detractores.

En esta ocasión, Esteban se ha atrevido con la típica foto al estilo de Audrey Hepburn en «Desayuno con diamantes» frente al escaparate de Tiffany en Nueva York. Junto a la imagen, mandaba un saludo a su amiga Maria Teresa Campos: «Emulando a mi amiga María Teresa Campos».

Y es que, en diciembre del año pasado, Campos publicaba una foto parecida, aunque con los detalles un poco más cuidados. La periodista sí recurría al vestido y guantes negros, gafas de sol oscuras, collar de perlas y vaso de café para llevar (elementos que vestía Hepburn en esa secuencia de la película frente al escaparate de la joyería).

DESAYUNO CON DIAMANTES#VuelvenLasCampos

Muy pronto desde Nueva York!!! pic.twitter.com/bWJ8oRhYtU — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) 1 de diciembre de 2017

Es evidente que las características de la foto de Belén Esteban son diferentes, y eso es algo que no han pasado desapercibido sus seguidores de Instagram. Los comentarios en su contra no han tardado en llegar: «CA TE TA. Flaco favor le haces a tu nueva amiga», «Hortera y Ortera, con h y sin h», «Vaya cuadro...», «Por cierto, eres una mezcla de Carmen de Mairena y pez globo... Qué caro te está saliendo que tu Miguel "te quiera"», son algunos de ellos.

Por otra parte, otros muchos acusan a la colaboradora de haber disfrutado de un viaje que ella misma no había pagado, sino que formaba parte de una invitación de Agatha Ruiz de la Prada para promocionar su ropa: «Hija, ya nos ha quedado claro que patrocinada por Agatha Ruiz de la Prada, te ha salido regaladito el viaje», «ee verdad que de todos los vestidos de Agatha que has sacado son feísimos y no te favorecen, no le sigas haciendo la pelota porque no te quedan nada bien, bueno, más bien dicho, esos vestidos no le sienta bien a nadie», han sido algunas de las reacciones.