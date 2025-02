Miley Cyrus y Cody Simpson ponen fin a su relación

Miley Cyrus se ha convertido en uno de los personajes del día por su nuevo disco, «She Is Miley Cyrus», y el adelanto de su primer sencillo, «Midnight Sky». Pero también es noticia por su reciente ruptura. La cantante ha roto con Cody Simpson , su pareja desde hacía diez meses.

Así lo afirma el portal estadounidense TMZ. Es una ruptura bastante inesperada pues parecía una pareja bien avenida, a juzgar por las constantes imágenes que han publicado en sus redes sociales . Fuentes cercanas a los cantantes han revelado a la citada publicación que no conviven desde hace semanas, pero por el momento no hay más detalles de esta ruptura.

Se produce justo cuando se cumple un año del divorcio de Miley Cyrus con el actor Liam Hemsworth , con quien apenas estuvo casada ocho meses. Es cierto que en pareja estuvieron juntos una década, pero desde que se casaron las cosas no fueron bien para la expareja. Por su parte, el actor ha rehecho su vida.

Nada más finalizar su matrimonio, Cyrus estuvo durante algunos meses con la bloguera Kaitlynn Carter , con la que tampoco llegó a buen puerto. Con Cody Simpson parecía haber encontrado la estabilidad después de sus dos rupturas anteriores, incluso llegaron a pasar el confinamiento juntos.

Hace tan solo unas horas escribía en su cuenta de Instagram: «Ha sido una noche larga y el espejo me está diciendo que me vaya a casa. Pero ha pasado mucho tiempo desde que me he sentido así de bien por mi cuenta. Nueve años pasaron con mis manos atadas a las cuerdas . Por siempre y para siempre, no más».