Meghan Markle reconoce su error y habla, por primera vez, sobre la muerte de George Floyd

Meghan Markle ha reaparecido esta semana, vía telemática, para ofrecer un discurso a los alumnos del colegio Inmaculada Corazón, su antiguo centro de estudios, y lo ha hecho con un potente mensaje relacionado con la grave situación que se está viviendo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd , el hombre al que un policía asfixió durante casi nueve minutos.

Lo cierto es que son muchos los que, tras la masiva oleada de apoyo en redes sociales, esperaban una reacción por parte de la mujer del Príncipe Harry , involucrada en numerosas causas sociales y, especialmente, en aquellas relacionadas con el racismo. Ahora, por fin, ha decidido pronunciarse. Asegura que si no lo ha hecho antes era por miedo a las críticas y reconoce su error, pues se dio cuenta «de que el único error era no decir nada»: «Pon siempre las necesidades de los demás por encima de tus miedos (...) Esta es una frase que me ha acompañado toda la vida y que desde la semana pasada tengo en mente más que nunca».

La exactriz ha condenado la muerte de Floyd. «La vida de George Floyd importaba, la vida de Breonna Taylor importaba, la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba», sentencia en el vídeo dirigido a los estudiantes y que ya se ha hecho viral en las redes sociales.

En este sentido, ha querido recordar los disturbios que se vivieron en 1991 en Los Ángeles tras la muerte del taxista Rodney King de un modo similar. «Tenía 11 o 12 años cuando empezaron las revueltas, desencadenadas también por un acto de racismo sin sentido. Recuerdo el toque de queda, y recuerdo volver a casa apresuradamente, viendo caer cenizas del cielo y oliendo el humo que salía de los edificios. Recuerdo también haber visto hombres con pistolas y rifles en una furgoneta. Y recuerdo llegar a casa y ver que el árbol que siempre había estado ahí había quedado completamente carbonizado. Esos recuerdos no se olvidan».

Esta no es la primera vez que Meghan alza su voz en contra del racismo . Precisamente esta semana volvía a circular un vídeo suyo del año 2012. En él, la entonces actriz en la serie «Suits» participaba en una campaña contra el racismo. «Mi nombre es Meghan Markle y estoy aquí porque creo que esta es una campaña en la que es importante participar », comienza diciendo.

«Para mí esto es algo muy personal, soy de dos razas. Mucha gente no sabe cómo identificarme, y muchas veces he tenido que ser una mera espectadora de las cosas que me han dicho, a veces chistes ofensivos , o cómo me han llamado», y recuerda un momento triste en su vida cuando una persona se refirió a su madre como «nigger», un término usado en Estados Unidos para referirse de modo despectivo y agresivo a la población negra.

«Así que más allá de ser una cuestión personal creo que puedo ver el panorama de cómo está nuestro país ahora mismo, y cómo está el mundo, y cómo las cosas pueden mejorar ». Y añade: «Tu raza es parte de lo que te define, el mundo te trata según te ve», y asegura que cuando comenzó a viajar a otros países fuera de Los Ángeles, se le abrieron los ojos y comprobó que había muchas ciudades en las que sus habitantes vivían todavía «con muchas mentes cerradas».