Marta Pombo la lía al compartir por error un vídeo criticando el producto de la marca que promociona

Marta Pombo ha vuelto a convertirse en noticia, aunque en esta ocasión nada tiene que ver con su vida personal como ya sucedió hace unos meses con su pareja, sino con el plano laboral. La hermana de María Pombo publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram para publicitar una marca de tortitas saludables.

Aseguraba en sus publicaciones que además de ser sanas y buenas para la salud, estaban buenísimas. Recomendaba a sus 381.ooo seguidores que las comprasen, como embajadora de la marca que la paga por publicitar sus productos, e, incluso enseñaba a cocinarlas en otro de los vídeos.

Después de esos stories, Marta Pombo quiso enviar a sus amigos cercanos otro vídeo contando la verdad sobre lo que le habían parecido las tortitas. Su opinión contrastaba bastante con la anterior y no dejaba en muy buen lugar a esta marca. Aseguraba en las imágenes que las tortitas sabían «a dieta» y que no le habían gustado. En su frente también podía leerse la frase mal escrita «Emosido engañado».

«A vosotros os debo la verdad y nada más que la verdad. No podía decir que las tortitas sabían a dieta. Hay gente que le gustarán pero a mí no, pero no podía dejar así a la marca, ¿me entendéis? Tenía que decir algo positivo», explicaba a su círculo. Lo que no esperaba la joven es que por error ese vídeo no fue solo para sus amigos, sino para todos los usuarios, lo que ha provocado la indignación y la mofa de muchos. Otros han destacado la poca profesionalidad de la hermana de María Pombo.

Cuando se dio cuenta del error, no tardó en eliminarlo, pero ya fue tarde. El vídeo ya había sido compartido por algunos usuarios en las redes sociales, por lo que poco ha podido hacer. Finalmente decidió eliminar todas las publicaciones que hacían referencia a las tortitas.