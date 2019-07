Marta Ortega solo bebe agua Quizás estos nuevos hábitos tengan algo que ver con los rumores que circulan desde hace meses de que la hija de Amancio Ortega podría estar embarazada

Pilar Vidal Actualizado: 24/07/2019 09:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Casas Novas, cita de los Ortega con la hípica

Los veranos ya no son de la Villa sino de Universal. La compañía discográfica ha planificado una edición más un cartel para todos los gustos, desde Paul Anka a la triunfita Aitana. El pasado lunes le tocaba el turno al británico Jaimie Cullum, un prodigioso del jazz al piano.

Una de las espectadoras estrella de la noche fue Marta Ortega, que disfrutó del concierto junto a su marido Carlos Torretta y unos amigos. El matrimonio conoce al artista ya que este actuó en la boda de la pareja celebrada el pasado 16 de noviembre en La Coruña. Jamie incluso saludó a Marta desde el escenario. El cantante lleva una semana en nuestro país junto a su mujer y sus dos hijos de 4 y 7 años que le esperaron en el camerino. Su intención es quedarse para hacer turismo por la capital.

Tras el concierto los asistentes VIP disfrutaron de un cóctel en la terraza con vistas al palacio real que tiene el teatro. Marta se mostró muy cariñosa con Carlos Latre y Eugenia Martínez de Irujo. Llama la atención que no se desprendiera en ningún momento de su botella de agua y que haya dejado definitivamente el tabaco, mientras que su marido no lo ha conseguido. Quizás estos nuevos hábitos tengan algo que ver con los rumores que circulan desde hace meses de que Marta podría estar embarazada. Aunque es cierto que en su aspecto físico no se evidencia ninguna señal. Ni siquiera las imágenes en bikini de su baño veraniego en aguas monegascas han hecho saltar las alarmas. El entorno lo niega pero reconoce que los deseos de la pareja son ampliar la familia. El tiempo lo dirá, porque el embarazo llega un momento en que no se puede ocultar.