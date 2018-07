María Zurita de Borbón abre las puertas de su casa para la presentación oficial de su hijo Carlos La prima del Rey Felipe VI fue madre soltera por fecundación in vitro de un donante anónimo. Las dificultades del embarazo hicieron que tuviera un parto prematuro a los siete meses y medio de gestación

La prima del Rey Felipe VI, María Zurita de Borbón, decidió ser madre soltera por fecundación in vitro de un donante anónimo. A sus 43 años de edad, tuvo que hacer frente a un complicado embarazo que acabó con un parto prematuro a los siete meses y medio de gestación.

El recién nacido pudo instalarse en su nuevo hogar tras pasar tres meses en el hospital. «Este niño tenía que vivir. Es un milagro que todo saliera bien», declaraba la sobrina del Rey para la revista «¡Hola!». Pese a tener que hacer frente a una difícil situación, la hija de Margarita de Borbón y Carlos Zurita afirmaba que «no ha echado de menos una pareja», pues en todo momento se ha sentido muy «arropada por amigos y familia», de tal modo que no «ha hecho falta nada más».

Zeta es la mascota de María Zurita, pero no es una simple perra. Una de las noches la prima del Rey comenzó a desangrarse y fue el animal quien la despertó. «Si no me despierta Zeta, me hubiera desangrado», comenta durante la entrevista. Al estar dormida, no se estaba dando cuenta de lo que sucedía, por lo que hubiera sufrido «una muerte dulce».

Zurita confió desde un primer momento en Doña Sofía, su madrina, y Don Juan Carlos. Además de en su primo, Felipe VI, y Doña Letizia Ortiz, quien le apoyaron desde el principio y estuvieron pendientes en todo momento del estado de salud de la madre y el hijo.

Por otra parte, Zurita ha desvelado que va bautizar al pequeño Carlos cuando acabe el verano. «Estamos preparando el bautizo. Lo estamos organizando para después del verano. Está toda mi familia invitada. Será una cosa muy pequeña, pero todos están invitados. Los Reyes, sí, claro», ha aclarado a la publicación.

En lo referente a como hablará con su hijo sobre la manera en que llegó al mundo, afirma que le explicará todo lo que el pequeño desee saber sin tabúes. «Cuando llegue el momento y me pregunte cómo fue su nacimiento, yo creo que se lo diré con toda la sinceridad y naturalidad del mundo. Hoy en día, hay muchos tipos de familias, gracias Dios, y este es un modelo más de los muchos que existen», sentencia.