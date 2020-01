Las impactantes fotos del problema estético de María Pombo: «Ha ido deformándose» La «influencer» desvela el motivo de la operación por la que se ha ausentado en redes sociales

María Pombo es una de las «influencers» más aclamadas del panorama nacional, que ha sabido exprimir al máximo su presencia y trabajo en las redes sociales. La prueba más clara de ello fue el alcance mediático que logró con su boda, celebrada el pasado mes de junio y que fue retransmitida en directo a través de la web de la revista «¡Hola!». Un tirón del que se ha beneficiado la marca de ropa que creó hace tiempo junto a su hermana y su cuñado, y también la firma que lanzó recientemente.

Al igual que muchos de sus compañeros, esta popularidad tiene como resultado un extremo análisis de todo lo que hace, tanto dentro como fuera de las redes sociales, por lo que su reciente «desaparición» ya estaba preocupando a muchos de sus fans, que no han dudado en interesarse por ella. Finalmente, ha decidido romper su silencio y confesar el motivo de su ausencia.

María Pombo ya había confesado que de pequeña se rompió la nariz en dos ocasiones, algo por lo que aún sufre las consecuencias. Y es que en su momento le pusieron mal la férula y terminó con el tabique torcido. Hace unos meses, antes de su boda, se sometió «por fin» a una primera operación que siempre había retrasado por miedo, y ahora ha vuelto a repetir el proceso.

«Una vez más y espero que la última. Este es el motivo de haber estado desconectada estos días. No me ha pasado nada grave, estoy PERFECTAMENTE (muchas gracias por vuestra preocupación). Ha sido una operación estética al 100%. Llevaba mucho tiempo sabiendo que me iba a 'tener' que volver a someter a una segunda rinoplastia, ya que en estos dos últimos años mi nariz ha ido deformándose poco a poco y no terminaba de estar cómoda», ha contado a través de los «stories» de Instagram.

Junto a la explicación, la «influencer» ha querido compartir algunas imágenes del proceso: desde la ruptura de su nariz hasta el resultado de su reciente operación.