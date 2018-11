Makoke desvela los verdaderos motivos de su separación de Kiko Matamoros Parecía que iba a ser un divorcio amistoso, pero nada más lejos de la realidad. Las cosas entre la expareja cada vez son más tensas

Cuando salió a la luz la separación de Kiko Matamoros y Makoke tras dos décadas de amor parecía que iba a ser un divorcio amistoso, pero nada más lejos de la realidad. Poco a poco, las cosas entre la expareja se van tensando cada vez más, hasta tal punto que, a la salida de la casa de Guadalix de la Sierra, la concursante de «GH VIP» no ha dudado en conceder su primera entrevista y criticar al colaborador televisivo.

En dicha entrevista concedida a la revista «Lecturas, Makoke explica por primera vez las verdaderas razones de su separación y deja ver el hogar en el que han vivido después de que el colaborador del programa «Sálvame» ya se haya llevado sus cosas. Pese a lo mucho que se querían, Makoke asegura que no le echa de menos. «Kiko no me ha querido bien», dice. Y añadía: «Me quité la alianza el 7 de agosto».

Estas declaraciones llegan después de que saliese a la luz unas imágenes de Kiko Matamoros en actitud cariñosa con una mujer. El mismo colaborador reconocía hace unas semanas que «se lo está pasando muy bien», y es que según aseguraba María Patiño, acude casi todos los fines de semana a una conocida discoteca y se rodea de chicas jovencitas.

No suficiente con eso también se le ha relacionado sentimentalmente con Sofía Suescun a raíz de otras fotografías en tono cariñoso. Tras ver las imágenes, Matamoros aseguraba que era «guapísima», pero también aclaró: «Lo único que hay es una amistad, es una chavala muy cariñosa y yo soy muy tocón», asegurando que entre los dos «no ha habido nada de nada». Puede que estas informaciones hayan afectado a Makoke y por eso sea ahora tan dura con su expareja.