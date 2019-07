Lily Allen confiesa su adicción a las drogas y el sexo: «Me sorprende que no esté muerta» La cantante asegura que buscó un refugio para «taponar otras cosas como el dolor o el miedo»

La cantante británica no tiene filtro cuando habla de sexo a los medios, y menos aún si se refiere a otras personas. A finales de año, Lily Allen (34 años) comenzó a desentrañar sus intimidades en el avance editorial de sus memorias «My Thoughts Exactly» («Mis pensamientos exactamente»), donde confesó que pagó a prostitutas porque se sentía sola. Durante una entrevista hace poco más de un año para «Yahoo Be», a la pregunta de qué había sido lo más vergonzoso que había visto, respondió que «a James Blunt practicando sexo con alguien en el vestíbulo de mi habitación del Chateau Marmont de Los Ángeles». Y acto seguido añadió que «no es que sea vergonzoso tener relaciones sexuales con James Blunt, es solo que sucedió en el vestíbulo de mi habitación».

Ahora, la cantante ha vuelto a copar los titulares de la prensa británica al conceder una entrevista con «The Guardian», donde confiesa sentirse extrañada de seguir viva: «Me sorprende no estar muerta. La industria de la música era un lugar hedonista en el 2000. Las personas que se entregan generalmente no salen del otro lado. Tener hijos desencadenó responsabilidades», asegura en relación a sus dos hijas: Marnie Rose, de 6 años, y Ethel, de 7; y muestra su preocupación por la influencia que tendrán las redes sociales -especialmente Instagram- en sus pequeñas. «La gente está motivada para quitarse la ropa por conseguir 'me gusta'».

Durante la entrevista, la artista confiesa las fuertes adicciones al alcohol y las drogas que ha sufrido a lo largo de su vida. «Elegí el sexo sobre la heroína. No me di cuenta en ese momento, pero las adicciones pueden manifestarse de todas las maneras». Explica que se refugió en el sexo y las drogas para «taponar otras cosas como el dolor o el miedo», aunque cree que «hay todo tipo de cosas destructivas a las que puedes llegar».