Kiko Matamoros se derrumba en directo al desvelar secretos sobre el conflicto con su hija

Kiko Matamoros volvió a la televisión este fin de semana después de someterse a una operación de vesícula para colocarse un catéter interno para sentarse en el sillón de «Sábado Deluxe» para hablar de la polémica familiar que está sufriendo.

Luciendo una cara completamente diferente tras someterse a una serie de retoques estéticos, el colaborador contó que el cambio físico también se debe a los casi 14 kilos que ha perdido por sus problemas de salud y familiares .

El asunto, muy resumidamente, es que Matamoros no tiene relación con su hija pequeña, Anita Matamoros , -fruto de su matrimonio con Makoke -. Y es que parece que la joven «no aguanta a Marta», tal y como informó la presentadora María Patiño , aludiendo así a la pareja de Kiko, Marta López Álamo , Miss Jaén 2019. «Mi pareja no ha faltada el respeto a mi hija en ningún momento», replicó el padre. Todo se inició, según Kiko y Marta, porque Ana aseguró estar cansada de que la novia de su padre la imite o que ponga fotos parecidas en Instagram.

Al día siguiente, Kiko acudió a «Viva la vida» para seguir hablando de la polémica con su hija y no puedo evitar emocionarse cuando su hijo, Diego Matamoros , le envió un mensaje de apoyo a través de su amigo y mabién colaborador, Suso Álvarez . «Dile que la vida da mil vueltas y que los hijos siempre estarán ahí. Es importante el espacio, el respeto y el amor. Estoy seguro de que Ana volverá a él . Siempre nos tendrás a todos».

Kiko y Diego Matamoros Gtres

Unas emotivas palabras que han provocado las lágrimas del televisivo . «Siento mucho agradecimiento porque mi hijo me quiere. He llegado a entender sus reacciones en su momento aunque me hicieran daño. Pero posiblemente no era consciente del daño que me hacía. Decirle a mi hijo que le quiero mucho. Es posible que el tiempo todo lo arregle , aunque a veces no llegues a tiempo», dijo sin poder parar de llorar.