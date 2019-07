Jorge Javier Vázquez habla de política: «Voy a empezar a valorar votar al PP» El presentador de televisión ha contado su preocupación por el panorama político actual

Jorge Javier Vázquez escribe todas las semanas en la revista «Lecturas», en una especie de diario personal. En esta ocasión, el presentador de «Sálvame» ha tratado diversos temas de actualidad. Ha empezado contando sus vacaciones en Cerdeña junto a su exnovio -con el que actualmente mantiene una excelente relación, tanto es así que ya empiezan a surgir rumores de reconciliación-. Ha contado el libro que estaba leyendo y después ha pasado a revelar su preocupación por el panorama político actual. «Sigo las noticias sobre las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y mi cabreo va en aumento conforme van pasando los días y las distancias no acaban de resolverse».

Tras esto, confiesa que «como haya nuevas elecciones voy a empezar a valorar votar al PP», aunque «pocos personajes hay en el mundo de la política que me produzcan tanto rechazo como Pablo Casado, si bien es cierto que Inés Arrimadas ha ganado muchos enteros últimamente». Y explica el motivo de su decisión: «Al menos votándolo sé que no volveré a tener que ir a las urnas durante cuatro años». Y advierte: «Si las izquierdas no son capaces de unirse para formar gobierno, merecen un castigo ejemplar».

El presentador cree que las negociaciones debería televisarse, «así sabremos de una vez por todas a qué juega cada uno porque la ausencia de pacto entre PSOE y Unidas Podemos me parece una clamorosa falta de respeto».

Y se muestra contrario a las declaraciones de Ada Colau alabando la decisión de Pablo Iglesias de dar un paso atrás. «Su imagen está tan deteriorada que el silencio e incluso la desaparición le favorecen».