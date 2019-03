Jennifer Lopez hace caso omiso a los rumores de infidelidad de Alex Rodríguez La cantante está viviendo un momento muy dulce tras comprometerse con el exjugador de béisbol

Jennifer Lopez no quiere que haya dudas de que sigue adelante con su compromiso con Alex Rodríguez y que los rumores de posibles infidelidades por parte del exjugador de béisbol le dan igual. La cantante del Bronx ha publicado unas románticas imágenes donde se puede ver a la pareja en el momento en que decidieron dar un paso adelante en su relación. Aunque todavía no ha trascendido cuándo se darán el «sí, quiero», lo que sí se sabe es que él le ha ragalado un maravilloso anillo mientras pasaban unos días de vacaciones en unas playas paradisíacas.

Ella está emocionada. Por eso las declaraciones de José Canseco, compañero de Rodríguez, donde afirma que él le ha sido infiel con su exmujer, le han dado igual. «Pobre mujer, no tiene idea de quién es (Rodríguez) en realidad», sentenciaba Canseco en un tuit. Quien también tiene sus dudas sobre este matrimonio es Deseret Tavares, la vidente que hace un mes predijo un triste final para Miguel Bosé y que también vaticinó la muerte de Juan Gabriel. Tavares también vio en las cartas del tarot que Lopez no debía aceptar la propuesta de matrimonio de Rodríguez y, si lo hacía, el matrimonio no iba a durar mucho por una presunta infidelidad del exjugador.

Aún así, Lopez ha decidido que nadie le va a arrebatar este momento de ilusión y alegría que está viviendo y que ha querido compartir con todos sus seguidores en redes sociales. Si hace unos meses Lopez se preguntaba «¿Y el anillo pa cuándo?» en uno de sus temas más bailados del pasado año, ahora que lo tiene parece que no lo va a soltar.