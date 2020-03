Isabel II, muy triste con la última decisión de Meghan Markle La exactriz se reunirá esta semana con el Príncipe Harry en Reino Unido para acudir a su último acto antes de dejar de representar oficialmente a la Familia Real británica

Tras los últimos problemas a los que ha tenido que hacer frente la Reina Isabel II con el «Megxit» y los disgustos que le ha dado el Príncipe Andrés por su vinculación con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein, a la Monarca le hacía mucha ilusión reencontrarse con su bisnieto Archie, con el que no ha pasado mucho tiempo en los últimos meses. Pero parece que finalmente no va a poder ser.

Meghan Markle ha decidido no viajar con el pequeño Archie esta semana a Reino Unido. Según ha desvelado Sunday Times, la razón no es otra que el elevado coste que supone. Proteger al hijo del Príncipe Harry elevaría mucho la factura y no es buen momento. Hace tan solo unos días, Canadá tomó la determinación de no seguir pagando su seguridad. Cuando dejen de ser miembros de primera línea de la Familia Real británica, que será el próximo 31 de marzo, no seguirán costeando su protección.

Los felices padres dejarán al pequeño Archie en Canadá, donde se han establecido los últimos meses desde el «Megxit», con su niñera y gran amiga, Jessica Mulroney. Una decisión que no le ha hecho gracia a la Reina Isabel II que esperaba poder pasar algo de tiempo con el pequeño.

La Reina Isabel II no ha podido compartir mucho tiempo con el pequeño Archie desde su nacimiento. Ni siquiera pudo acudir a su bautizo porque el día en cuestión se encontraba fuera. En Navidades tampoco estuvo con él, ya que la exactriz y el Príncipe Harry pasaron estas fechas tan señaladas lejos de la Familia Real británica y de Reino Unido. Estuvieron fuera del país descansando junto a la madre de la exactriz.

Con este viaje a Reino Unido, Meghan Markle y el Príncipe Harry pondrán fin a sus obligaciones y dejarán por fin su título de royals para emprender su propio camino, lejos de los actos oficiales y de los medios de comunicación, sobre todo, los sensacionalistas que tantos disgustos les han dado.