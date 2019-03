Instagram Makoke divide a sus fans con su último posado en bikini «Con pasta y quirófano cualquiera tiene ese cuerpo», ha sido uno de los muchos comentarios que ha recibido la fotografía

Ya ha llegado la primavera y con ella, la subida de las temperaturas, los rayos de sol y las terrazas abarrotadas. Y aunque aún falten algunos meses para el verano, Makoke ya se ha animado con su primer posado en bikini de la temporada.

Pero lo que parecía una inocente fotografía de la exmujer de Kiko Matamoros, se ha convertido en una fuente de polémica y críticas hacia ella. La imagen en cuestión no tiene más: una foto de Makoke en bikini al borde de la piscina. Aunque ha recibido un montón de mensajes positivos, una gran parte de sus seguidores han criticado la imagen de la televisiva. «Con pasta y quirófano cualquiera tiene ese cuerpo», o «eres una posturitas», han sido algunas de las críticas recibidas en la foto.

A veces no es fácil ser un rostro conocido. Se podría pensar que es un sueño, pero la realidad es bien diferente. La presión de tener siempre a la prensa pendiente de cada movimiento no está hecho para todo el mundo y la irrupción de las redes sociales tampoco ayuda. Y si no, que se lo pregunten a Makoke, que lleva más de veinte años siendo una figura pública y desde el primer momento las críticas han sido una constante en su vida.