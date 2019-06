Instagram Lucía Rivera «estalla» contra sus detractores: «A partir de ahora empezaré a tomar medidas legales» La modelo no para de recibir críticas por su relación con Marc Márquez y ha querido dejar claro que no consentirá más faltas de respeto

ABC Madrir Actualizado: 13/06/2019 13:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lucía Rivera, ha «explotado» contra todos aquellos que no se cansan de criticar su relación con el piloto de MotoGP, Marc Márquez, a través de Instagram. La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero lleva recibiendo duros comentarios en sus publicaciones desde que salió a la luz su relación y ahora ha querido dejar claro que no piensa consentir más faltas de respeto. «Basta ya de chismes inventados y de intentar tacharme a mí y a mi entorno de cosas que no somos», publicaba en su Instagram a través de una «storie».

«Storie» del Instragram de Lucía Rivera - ABC

Pero no solo la críticas se dirigen a ella. Su familia y amigos también han sido víctimas de los crueles comentarios, algo que ha provocado la ira de la modelo: «Estoy cansada de insultos a mis amigas y a mi familia (a mi abuela, a mi madre e incluso utilizando fotos de mi hermano pequeño que tiene 6 años…), simplemente por tener una relación que, por cierto, desde que empezó mi vida no ha cambiado. Yo sigo siendo la misma».

La hija de la actriz no solo ha usado esta red social para poner fin a los rumores, sino que ha dejado claro que tomará «medidas legales». «Las redes sociales no se nos han facilitado para esto, sino para tener más a mano las cosas que nos gustan. No entiendo por qué tanto tiempo perdido en crear cuentas falsas, simplemente para acosarme, con nombres ridículos», explicaba en su perfil.

En el mensaje, la hija de Cayetano y Blanca Romero, también a agradecido el apoyo y la confianza de todos sus seguidores. «Me quedo con lo buenos que sois todos los que me apoyáis y hacéis críticas con sentido. Gracias a todos los que me queréis, confiáis y me apoyáis incondicionalmente, de corazón, millones de gracias».

«Muy bien, felices»

En las primeras semanas de 2019 comenzó a circular el rumor de la posible relación entre Lucía Rivera y el piloto de motociclismo Marc Márquez. A los pocos días, la pareja fue «pillada» en Barcelona y, más tarde, fue la propia protagonista la que confirmó la relación durante un acto al que acudió como invitada: «Muy bien, todo genial, felices. Estamos empezando así que bien», contaba ante los micrófonos de «Chance».

La segunda «pillada» de la pareja confirmó que lo suyo no era un amor pasajero pues el pasado 17 de febrero, día en el que Marc cumplía 26 años, Lucía viajó hasta el pueblo natal del piloto para celebrarlo. Los hermanos Márquez salieron juntos a correr y al volver la modelo y el pentacampeón de MotoGP se encontraron fundiéndose en un romántico beso.