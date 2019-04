Instagram Álex Lequio vuelve al hospital El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha publicado una imagen desde un centro médico pero no ha dado detalles sobre los motivos de su ingreso

Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha atravesado el que seguramente sea el año más duro de su vida. Después de que le diagnosticaran un cáncer, su madre se trasladó a Nueva York, donde recibió el tratamiento para su enfermedad. La familia ha llevado la situación siempre desde un plano muy respetuoso y no han dado grandes detalles de la misma, pero la bióloga no pudo evitar recientemente contar, con el mayor de los alivios, que la «pesadilla» del joven estaba llegando a su final.

Es por ello que los seguidores de Lequio le han trasladado su preocupación después de que compartiera una imagen en Instagram desde el hospital. Sin embargo, el texto que acompañaba la publicación da muestra del sentido del humor con el que ya acostumbra a hablar con sus seguidores: «Ohh ‘Philipo’ de mis amores, tan rocinante como siempre y tan resonante como nunca. Eres como una versión ARCADE enfurecida de las óperas de Wagner. La única diferencia es que vas a tope de energía y no callas aunque te desconecten. Llevo media hora mirándote fijamente para que te apagues y no me recibes. Qué decepción.... seguramente te hayas quedado sin wifi. ¿Esto va con mando?», ha escrito junto a la imagen de un monitor.

Recientemente, el hijo de la bióloga informó de que próximamente tendría que acudir al hospital para pasar por la «ITV», como él llama a los controles de su enfermedad, por lo que muchos han deducido que este puede ser el motivo de su ingreso. Sus seguidores, por su parte, no han dudado en enviarle cientos de mensajes de apoyo y sus mejores deseos.

Una madre tranquila

«Hace un año que comenzamos el calvario, gracias a Dios y gracias a oncólogos maravillosos, a los tratamientos y gracias a investigadores, que son los que curan el cáncer porque investigan y dan solución. Gracias a ellos, todo va fenomenal», afirmó recientemente Ana Obregón al ser preguntada sobre el estado de salud de su hijo.