Tom Hanks entra en campaña con Michelle Obama para animar a votar en Estados Unidos La ex primera dama y el actor buscan que sus compatriotas se registren para votar en las próximas elecciones bajo el lema «When We All Vote»

ABC

Actualizado: 22/08/2018 18:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A lo largo de su carrera como actor, Tom Hanks ha interpretado papeles de lo más diversos, pero sin duda uno de los más importantes de su vida es el que desempeña ahora junto a la ex primera dama, Michelle Obama. Junto a otros famosos como Lin-Manuel Miranda o Janelle Monae, han lanzado la campaña «When We All Vote» para animar a todos los estadounidenses a registrarse y votar en las próximas elecciones.

Y como buena estrella de Hollywood, la primera plataforma donde Hanks ha dado rienda suelta a su vena política es Twitter. El intérprete sea uno de los más seguidos en la red social, donde atesora 15 millones de seguidores. Y ahí ha colgado un vídeo de apenas dos minutos que ya cuenta con miles de retuits donde destaca la importancia de participar en las elecciones.

«Votar demuestra que somos una democracia, elegimos el gobierno de todos, no solo de parte del pueblo o de los poderosos. Elegimos quién nos dirige y cómo lo hace», señala el intérprete en la grabación.

Este es el primer paso de una iniciativa que fue anunciada en el mes de julio, con el objetivo de aumentar el número de participantes en las próximas elecciones, conocidas como «midterm» porque tienen lugar a mitad del mandato presidencial -este año tendrán lugar el próximo mes de Noviembre- y que en 2014 contó con el nivel de participación más bajo en 70 años, con apenas un 36%.

Lo cierto es que Hanks siempre ha mostrado un especial interés por la política. Tras la victoria de Donald Trump, aseguró que «Estados Unidos ha tenido momentos peores» e incluso le mandó sus mejores deseos: «Espero que el presidente elcto haga un trabajo tan bueno que hasta yo mismo le vote en su reelección, dentro de cuatro años.