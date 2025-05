Giro inesperado en la relación entre Sandra Barneda y Nagore Robles

Sandra Barneda y Nagore Robles se convirtieron en protagonistas el pasado verano tras confirmarse su ruptura , que llegaba tras tres años de relación. Entonces ninguna de ellas quiso confirmar ni desmentir la noticia, que corrió como la pólvora en los medios de comunicación, pero lo cierto es que se trataba de un secreto a voces sobre el que se llevaba especulando durante sus vacaciones. Y es que para muchos no pasó desapercibido el evidente distanciamiento que se había producido entre ambas.

Después de hacerse pública la noticia, cada una siguió su camino y llegaron hasta el punto de dejar de seguirse en redes sociales, un detalle que no pasó por alto para sus seguidores en un momento en el que buscaban respuestas para justificar el fin de su relación . Barneda, por su parte, acudió recientemente al programa «Planeta Calleja», en el que por primera vez se sinceró sobre sus sentimientos. «Es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida», confesó, en relación a su expareja y al flechazo que sintió en el plató de televisión.

Se desconoce si las presentadoras han vuelto a hablar después de la personal entrevista de Barneda , pero Nagore Robles ha decidido dar un paso adelante en su relación y ha vuelto a seguirla en su cuenta de Instagram. Un acercamiento que, de nuevo, no ha pasado desapercibido para los miles de seguidores que entre las dos suman en esta red social y que, sin duda, es un claro reflejo de que las cosas están más calmadas entre ellas. Por el momento, su ex no le ha devuelto el gesto.

Fue este verano cuando los rumores de una supuesta crisis amorosa comenzaron a cobrar más fuerza. El viaje de Nagore, en solitario, a Bali, se sumaba también a quienes se atrevían a aventurar una presunta infidelidad . Por el momento, no obstante, ninguna de las dos ha querido pronunciarse al respecto.

