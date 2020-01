Jesús Calleja indaga en el lado más íntimo de Sandra Barneda

Actualizado 15/01/2020 a las 20:21

Nada mejor para enfrentarse al vértigo que asumir un reto de altura. Es lo que haga Sandra Barneda en esta entrega de «Planeta Calleja», que Cuatro ofrece este miércoles a las 22.45 horas. La periodista, que actualmente presenta el debate de «La isla de las tentaciones», viaja junto a Jesús Calleja a la Isla de Borneo para ascender por el Monte Kinabalu, que con más de 4.000 metros es una de las montañas más altas del sudeste asiático.

Una vez en la cima, la expedición tiene que recorrer la vía ferrata más alta del mundo, una pared provista de anclajes metálicos para facilitar la escalada a quien no tiene experiencia. A lo largo de la travesía encuentran varios puentes colgantes de gran altura, un puente tibetano y numerosas rampas de piedra verticales en las que se avanza saltando por los anclajes. Para llegar a este desafío, los aventureros han necesitado dos días y tienen que pasar una noche en un refugio de montaña a 3.300 metros.

Previamente, Calleja y Barneda aprovechan el viaje para conocer la flora y la fauna de la Isla de Borneo, famosa por su biodiversidad y sus especies endémicas. Primero viajan hasta Turtle Island, a la que tan solo pueden acceder 15 visitantes al día y donde cada noche llegan tortugas carey y tortugas verdes para desovar en sus playas.

La expedición continúa en Sepilok, una reserva de orangutanes rojos, una especie endémica de Borneo perjudicada por la deforestación causada en las plantaciones de aceita de palma. Por último, navegan por el río Kinabatangan, el segundo más largo de Malasia y el lugar más salvaje de Borneo, donde tienen ocasión de ver el famoso mono narigudo, que tan solo se puede contemplar en aquel lugar.

Pero no todo va a ser viajar. Jesús Calleja muestra a los espectadores de «Planeta Calleja» una cara de Sandra Barneda que no había visto hasta ahora. «No hay derecho a sufrir porque seas diferente», le espeta el presentador. «Por eso me he vuelto tan reivindicativa, porque hay tanto sufrimiento», contesta ella. Sandra Barneda cuenta lo duro que fue «descubrir que era gay», «Me costó mucho asumirlo. Y como a muchos padres, les costó asumirlo. La frase que dicen muchos padres es 'se te pasará'. Si es una fase, tranquila, se me pasará. Pero en esa fase, te estás perdiendo una hija», explica.