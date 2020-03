La Fiscalía revisará el caso de agresión contra Caroline Flack tras su suicidio Desde que la arrestaron por la supuesta agresión a su pareja en diciembre del pasado año, su vida cambió por completo: fue despedida, se quedó sin casa y estaba viviendo un auténtico infierno

ABC Actualizado: 04/03/2020 14:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras el fatídico suicidio de la presentadora de televisión Caroline Flack (40 años) el pasado 15 de febrero, la Fiscalía ha decidido investigar cómo se estaba gestionando el caso en contra de la televisiva por agresión a su pareja, Lewis Burton. Pese a que este negó los hechos y retiró los cargos, el asunto siguió en marcha y Flack estaba citada este miércoles para declarar en la Corte.

Desde que la arrestaron por la agresión en diciembre del pasado año, la vida de Flack cambió por completo. Fue despedida, se quedó sin casa y estaba viviendo un auténtico infierno. «En 24 horas me arrebataron todo mi mundo y mi futuro, todos los muros que había tardado tanto en construir a mi alrededor, se derrumbaron. He perdido mi trabajo. Mi hogar. Mi capacidad de hablar. Y la verdad ha escapado a mi control para convertirse en espectáculo. No puedo pasar cada día escondida y que me digan lo que no puedo decir o que no puedo hablar con alguien», escribió la joven unos días antes de morir.

En la misma carta, que hicieron pública sus padres, la presentadora de televisión explicaba que ella no era una maltratadora, simplemente aseguraba que se trató de un accidente, como su propio novio corroboró. Días después de escribir estas palabras, Caroline Flack no pudo soportarlo y se ahorcó en su apartamento. Los sanitarios que acudieron a su domicilio no pudieron hacer nada por ella.

Después del suicidio fueron muchos las voces que criticaron cómo se había gestionado el caso de agresión en su contra, por lo que las autoridades han decidido revisarlo y comprobar que las cosas se estaban haciendo bien.