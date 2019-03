Ya hay fecha para el juicio de paternidad contra Julio Iglesias Será el próximo 30 de mayo a las nueve de la mañana cuando se dirima si el cantante es el padre del valenciano Javier Sánchez, que reclama ser reconocido como su hijo

El juicio de paternidad contra Julio Iglesias ya tiene nueva fecha. Según ha podido conocer ABC, será el próximo 30 de mayo a las nueve de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de València cuando se dirima si el cantante es el padre del valenciano Javier Sánchez, que reclama ser reconocido como su hijo.

El magistrado decidió aplazar el juicio, previsto para 4 de marzo, para que se llevase a cabo una prueba de ADN de su cliente y su padrastro, actual exmarido de su madre. De acuerdo con el abogado, el juez cree que es conveniente que se realice una prueba oficial, con todas las garantías y a través de médicos forenses para descartar que Javier Sánchez sea hijo de su padrastro que, según ha insistido, es su progenitor «registral» que no biológico.

Un retraso que no ha molestado al demandante que ha tenido que esperar más de tres décadas para ver la luz después de que su madre, la bailarina portuguesa María Edite Santos, interpusiera una demanda civil de paternidad en 1992 contra Julio Iglesias (75). «Lo tenemos prácticamente acorralado. Si va al juzgado, malo, porque no va a saber dar explicaciones de por qué no se ha hecho las pruebas de paternidad; y si finalemnte acude, también será bueno para nosotros», explicaba el pasado mes de diciembre a ABC Fernando Osuna cuando se señaló fecha para el juicio.