La extraña oferta de Madonna al Príncipe Harry y Meghan Markle Muchas personalidades han mostrado su apoyo y comprensión hacia la pareja

Meghan Markle y el Príncipe Harry han protagonizado uno de los escándalos más sonados en la historia de la Corona británica. Según las declaraciones del hijo de Lady Di, el acoso mediático le hizo temer por la estabilidad de su familia así que la pareja decidió alejarse de la vida palaciega. Tras renunciar a sus privilegios, la casa real británica retiró a la pareja sus títulos y los privó de los ingresos que recibían de la institución.

Desde ese momento, muchas personalidades han mostrado su apoyo y comprensión hacia la pareja y se ofrecen para «echarles una mano» para todo aquello que necesiten. La última en ofrecer su ayuda ha sido Madonna. La cantante ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo grabado en el camerino en el que realiza una propuesta a los Duques de Sussex. «Hola Harry, no te vayas a vivir a Canadá. Es un país muy aburrido. Si queréis os alquilo mi apartamento en Central Park West. Tiene dos habitaciones, las mejores vistas sobre Manhattan. Una terraza increíble. Creo que esas vistas es lo que lo hacen la opción ganadora para vivir. Central Park West no tiene nada que envidiar a Buckingham. Es mucho mejor», unas vistas con las que el matrimonio no verá una «panda de tíos con sombreros de lana», en referencia al uniforme que utiliza la guardia real.