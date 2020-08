El escándalo de las cajas fuertes y un engaño de 400.000 euros: habla la madre de Camilín Lourdes Ornelas, madre del único hijo de Camilo Sesto, se sincera como nunca antes en una entrevista

ABC Madrid Actualizado: 20/08/2020 00:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado mes de septiembre fallecía Camilo Sesto, una triste pérdida a la que le siguió una polémica por la herencia del artista, que recayó en manos de su único hijo, fruto de su romance con Lourdes Ornelas: Camilo Blanes, más conocido como Camilín. Los enfrentamientos con los abogados y el albacea del testamento del artista de Alcoy no son ningún secreto, pero ahora la madre de Camilín saca a la luz unos acontecimientos hasta ahora desconocidos que no han dejado indiferente a nadie.

Ornelas ha concedido esta semana una entrevista a la revista «Lecturas» en la que ha cargado duramente contra Lydia Lozano, a quien acusa de haberla engañado. «Confié en Lydia Lozano, a quien pedí ayuda para que me consiguiera el billete de avión para que mi hijo pudiera viajar a España a estar presente en la capilla ardiente de su padre. A cambio de un billete de avión de 1.500 euros, se han llevado 400.000», asegura. Y añade: «Mi fallo ha sido confiar. Confié en Lydia Lozano y en una persona de su confianza, que me pareció encantadora. Nos compró un billete de avión que ha sido el billete más caro del mundo». Según Ornelas, ese dinero (los 400.000) corresponde a los honorarios que un despacho de abogados habría cobrado por las gestiones para poner la herencia de Camilo a nombre de su hijo.

Lydia Lozano, que niega todas las acusaciones, ha sido muy tajante y ha anunciado medidas legales si la madre de Camilín sigue emitiendo dichas acusaciones: «Si dice que tiene pruebas que las saque, a ver dónde está mi firma. No las van a tener... Como vuelva a decir o a insinuar que yo me he llevado un duro o de parte de los abogados, la demando». «En la vida me he llevado un duro de Camilo Blanes», sentenciaba.

Ornelas ha relatado además una historia digna de película. Asegura que las cajas fuertes de Camilo Sesto habrían sido «saqueadas». Asegura que los abogados enviaron «gente con sopletes para abrir las cajas fuertes de Camilo» y «se llevaron todo, allí no quedó ni un reloj ni un cuadro de valor ni nada». También ha contado que los abogados habrían ordenado sacar de la finca «el Mercedes de Camilo y la moto».

Lydia Lozano, que sí ha reconocido haberla ayudado con la reserva de un billete y a ponerla en contacto con personas que pudieran echar una mano a la familia con la gestión de la herencia -por la relación de amistad que unía a ambas- niega haber sacado cualquier tipo de beneficio.