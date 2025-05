Elton John celebra 30 años de sobriedad: «Estaría muerto si no hubiera pedido ayuda» Un episodio la parte más oscura de su vida, esa que está marcada por las drogas, el sexo y algo de rock

«Mi vida no ha sido aburrida», dijo Elton John (73 años), durante la presentación de su biopic, «Rocketman», que se estrenó en mayo de 2019. «Tenía que ser franco, decir la verdad. En este periodo de mi vida me comporté como un monstruo en ocasiones y fui completamente irracional, y así es la vida cuando eres un artista», explicó Sir Elton John.

Un filme que muestra la parte más oscura de su vida, esa que está marcada por las drogas, el sexo y algo de rock. Las adicciones sacaron a la luz lo más oscuro de mi alma, y lo odio, por eso decidí desintoxicarme y mantenerme sobrio. El comportamiento irracional, el mal humor, la depresión, el odio hacia uno mismo, eran el resultado de no tener equilibrio en mi vida, de convertirme en un adicto esclavizado a la cocaína, el alcohol, la bulimia, el sexo y lo que fuese, y se muestraen la película. No he querido ir a lo fácil. Soy bastante sincero, en ocasiones demasiado sincero», relató.

Esta semana, el cantante ha cumplido 30 años de sobriedad. «Reflexionando sobre este día mágico después de haber celebrado mi trigésimo cumpleaños de sobriedad», escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparecen numerosas tarjetas de felicitación. «Tantas tarjetas encantadoras, flores y patatas fritas de mis hijos, David, amigos en el Programa, personal de la oficina y de nuestros hogares», y añade: «Soy realmente un hombre bendecido. Si no hubiera dado el gran paso de pedir ayuda hace 30 años, estaría muerto».

El artista concluyó su emotiva publicación agradeciendo a «todas las personas que me han inspirado y apoyado en el camino».

