Diane von Furstenberg, contra la viagra: «Es la ruina del dormitorio» La diseñadora belga ha cargado contra la conocida pastilla azul, asegurando que es lo peor que les ha pasado a las muejres en los últimos 15 años

Diane von Furstenberg (71 años) siempre ha sido más conocida por sus andanzas fuera de las pasarelas que por su ropa, por mucho que sea la «reina» de los vestidos. Su última entrevista no iba a ser para menos. La diseñadora belga ha causado revuelo en los medios británicos después de cargar contra la viagra, asegurando que se trata de lo peor que le ha ocurrido a las mujeres en los últimos 15 años, ya que como asegura, ha roto el equilibrio de las parejas.

«Es la ruina del dormitorio porque antes coincidían el fin de la fertilidad en las mujeres después de los 40 con la decadencia de ellos. Sin embargo, ahora ellos llegan a los 65 con plena potencia fertilizadora, y eso ha roto el equilibrio, ha desaparecido la igualdad que había. La viagra es lo peor», dice la diseñadora en la entrevista en «The Times».

Unas palabras que han sorprendido bastante porque se trataba de una entrevista sobre sus recorrido en el mundo de la moda. Pero Von Furstenberg no se calla. La diseñadora solo quiere la gente deje de luchar contra el tiempo: «La edad significa que has vivido. Tengo 71 años, pero debería tener 140 años. He vivido tan plenamente», agregó.

Esta afirmación en contra de la viagra no ha gustado mucho y ha causado un gran revuelo en los medios. Muchas mujeres han discrepado con la diseñadora. La escritora Liz Hodgkinson ha sido una de ellas. Desde las páginas del «Daily Mail» asegura que evidentemente no se trata de una pastilla «mágica», como así la denominan, pero sí ayuda en muchas ocasiones a devolver la magia a las relaciones sexuales de la pareja.

En esa misma entrevista, Von Furstenberg también ha hablado sobre su matrimonio con el empresario Barry Diller. La pareja duerme en habitaciones separadas: «Incluso en Los Ángeles a veces utilizo la habitación de invitados, porque él duerme con dos perros dentro de la cama».