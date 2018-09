Deluxe Belén Esteban desvela todas las incógnitas de su boda: «Haré lo que me de la gana» La colaboradora se ha sentado ante sus compañeros y ha confirmado que no habrá exclusiva «por respeto a Miguel»

No se puede decir que Belén Esteban no avisara a sus compañeros: «Yo en mi boda haré lo que me de la gana y hoy estoy aquí para explicarlo». Con esa explosiva frase comenzó su entrevista en «Sálvame Deluxe», donde la colaboradora fue dispuesta a demostrar que no hay nadie que pueda con ella.

Esteban explicó a sus compañeros cómo fue su pedida de mano, en la que Miguel le gastó una broma con un anillo de papel de aluminio antes de darle su joya con diamantes. Cuando le dieron la noticia a su madre, se puso a llorar: «Ella siempre ha sufrido mucho por mí y ahora ve cómo estoy de bien». De hecho, la única vez que Belén se quebró fue al hablar de su madre, quien asegura «quiere muchísimo a Miguel». «Lo único que quiero ahora mismo es que el 22 de junio mi madre esté bien para que me vea casarme. Que baile, que esté tranquila y feliz», comentó la colaboradora.

Por otro lado, Belén confirmó que no habrá exclusiva de su boda. «Me encantaría vender mi boda, pero no habrá exclusiva de mi boda por Miguel. Le quiero y le respeto mucho». Eso sí, la prohibición a sus invitados de utilizar el teléfono móvil se mantiene.

La vertiente económica de la boda

Si hubo un tema que ocupó gran parte de la noche, ese fue la situación económica del prometido de Esteban, quien no dudó en mostrar su enfado con la dirección del programa por permitir que se hablar de ello.

«No me caso por dinero, sino por amor. Yo quiero a Miguel y él me quiere a mí. Yo soy una mujer nueva, una mujer renovada. Lo que pasó es pasado. Pero Miguel apareció en un momento de mi vida que a mí me ha ayudado mucho», sentenció Esteban.

Además, Belén confirmó que se casa en régimen de separación de bienes, «como se tiene que casar la gente en este país». Solo queda saber quién firmará su vestido de boda, pero eso no se desvelará hasta el 22 de junio de 2019, día en el que dará el «sí, quiero» en la finca La Vega del Henares.