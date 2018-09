Por qué Belén ha ocultado la boda en «Sálvame»

Actualizado 06/09/2018 a las 16:13

Belén Esteban se casa y lo anunciaba a través de «Lecturas», algo que no ha sentado bien a alguno de sus compañeros. Varios de los colaboradores de «Sálvame» han preguntado a su compañera que por qué no había elegido al programa en el que ella trabaja para dar tan buena noticia. La encargada de aclarar los motivos fue Carlota Corredera.

«He hablado con ella y asegura que lo de no contar a sus amigos y compañeros que se casaba el 22 de julio es porque ella obedecía a las peticiones de la revista. Tú tienes una exclusiva y a cambio de ese dinero que recibes, tienes que cumplir con lo que te dicen. La revista le pidió secreto», explicaba la presentadora de «Sálvame».

«Me he enterado de una cosa y espero no traicionar a nadie porque no quiero que nadie se enfade conmigo, pero yo os puedo asegurar que las personas que hicieron las fotos de esa sesión de fotos no sabían que las fotos era para la exclusiva de que ella anunciaba la boda», añadía.

Para aquellos que no conocen cómo es ela dinámica que siguen para este tipo de noticias, Mila Ximénez aclaró el procedimiento. «Primero te haces la sesión de fotos y cuando termina se van los fotógrafos y el estilista. Es entonces cuando te quedas a sola con el redactora y ya haces la entrevista a solas», explicó.

Pese a los intentos de Corredera por aclarar el asunto, el debate continuó. «Había gente que sí que lo sabía», acusaba Kiko Hernández, mientras la presentadora aseguraba ser conocedora del enlace antes de que se publicara la noticia. «Pero no por Belén», aclaró.