La Casa Real británica se desvincula (aún más) de los Sussex y el Príncipe Andrés

Si el 2019 fue cerrado por la Reina Isabel II como uno de los más complicados de los últimos tiempos, lo cierto es que el 2020 aún le quedaba algún disgusto por recibir. Fue el pasado año cuando la polémica relación de amistad del Príncipe Andrés , hijo pequeño de la Reina, con el pedófico Jeffrey Epstein , que fue encontrado sin vida el pasado verano en la celda de máxima seguridad en una prisión de Nueva York, terminó provocando la retirada del Duque de York de la vida pública. En un intento por tratar de limpiar su imagen, concedió una entrevista retransmitida por la cadena BBC, conducida por la periodista Emily Maitlis, que consiguió poner a la opinión pública definitivamente en su contra.

«No me acuerdo para nada haberme reunido con esa señora, absolutamente nada», dijo cuando se le preguntó sobre Virginia Giuffre , la mujer que le acusa de abuso sexual cuando esta tenía tan solo 17 años. Su popularidad cayó en picado y finalmente decidió alejarse de la vida pública para no seguir perjudicando a su familia. A día de hoy, el exmarido de Sarah Ferguson ha sido acusado por el FBI de no colaborar en las investigaciones pertinentes sobre Epstein.

Tras la «retirada» del Príncipe Andrés llegaba una no tan esperada pero aún más polémica. Meghan Markle y el Príncipe Harry anunciaron a principios del pasado mes de enero su decisión de dejar de ser miembros senior de la Familia Real británica, trabajar para ser financieramente independientes y vivir entre América del Norte -primero fue Canadá y ahora están instalados en Los Ángeles- y el Reino Unido.

Durante estos últimos meses, el mundo ha sido testigo del tira y afloja del matrimonio con la Corona , que aceptó su marcha pero no poniéndoles las cosas fáciles. La Reina Isabel, sin embargo, ha tratado de proteger a su hijo pequeño de la tormenta mediática provocada por el caso Epstein. Eso sí, aunque por motivos distintos, la institución vuelve a romper lazos con ellos.

Con el fin de dejar claro que ya no son miembros activos de la realeza, desde la Casa Real han eliminado todos los enlaces que redirigían desde su página web a las redes sociales de los Sussex y del Duque de York. Ya hace unas semanas eliminaron también la propia página oficial del Príncipe Andrés. Eso sí, dentro del apartado de miembros de los Windsor y de la familia, aún siguen apareciendo todos ellos, siendo la otra una «desvinculación» en términos más profesionales.