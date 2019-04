Ana Boyer contrata dos enfermeras como ayuda para cuidar a su primer hijo La primera en hablar sobre el nuevo miembro de la familia ha sido su hermana mayor Tamara Falcó, quien confesó que todavía le costaba ver a su hermana como madre

Hace dos semanas que Ana Boyer ingresó en el Hospital Ruber Internacional de Madrid para dar a luz a su primer hijo, fruto de su matrimonio con el tenista Fernando Verdasco. El pequeño se llama Miguel, que llegó a este mundo pesando 2,900 kg, en honor a su abuelo materno, Miguel Boyer. Tanto Ana como Verdasco tenían muchas ganas de que llegase este día. Así lo expresaron durante las últimas semanas a través de sus redes sociales, donde no dejaron de publicar imágenes de la tripita de la madre con mensajes donde le decían al bebé que tenían muchas ganas de verle.

La primera en hablar sobre el nuevo miembro de la familia ha sido su hermana mayor Tamara Falcó, quien confesó que todavía le costaba ver a su hermana como madre. « Aún no me lo puedo creer cuando la veo con el biberón. Luego Fernando que tiene como un halo de luz, de alegría y es que el bebé es un muñeco», dijo la semana pasada.

La joven reconoció que para los primeros días como madre primeriza, su hermana había contratado salus, profesionales de la salud que le ayudan en los cuidados del pequeño. Una por la mañana y otra por la noche, cuya función es orientar, apoyar y ayudar a las madres tras el nacimiento de sus hijos. Sus tarifas van desde los 80 euros durante el turno de día hasta los 100 por las noches. «Es una madraza, madraza. No me cabía la menor duda, pero tengo que reconocer que no me esperaba tanto tampoco. Se desenvuelve muy bien», confesó su madre visiblemente emocionada.