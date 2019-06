Boda Belén Esteban La mediática boda de Belén Esteban Andrea Janeiro cargó contra Jesulín de Ubrique y agradeció el papel de la televisiva como madre

Cristina Romero Fdz-Chacón Madrid Actualizado: 23/06/2019 01:06h

los casi 30 grados que se registraron ayer en Madrid no fueron un obstáculo para que centenares de vecinos de Alcalá de Henares se aglomerasen en los alrededores de la finca «La Vega del Henares». Allí trataron de conocer todos los detalles del gran día de Belén Esteban. Sin embargo, para su disgusto no consiguieron ver más allá de lo que ocurría en el exterior, ya que al terreno, de más de 500 hectáreas, donde se llevó a cabo la celebración solamente se podía acceder a través de un puente, lo que garantizaba la privacidad del acto. La novia tampoco quiso hacer ninguna aparición pública, para no desvelar ningún aspecto del gran día y poder salvaguardar la exclusiva que tenía firmada con la revista «¡Hola!.

El pasado sábado, la ex de Jesulín de Ubrique cumplió uno de sus sueños contrayendo matrimonio con Miguel Marcos, a quien ella cataloga como su salvador. La pareja se conoció cuando la colaboradora de televisión sufrió una bajada de azúcar a causa de la diabetes que padece, pero lo que ella no sabía es que ese día tan fatídico, también se convertiría en uno de los mejores de su vida al tener un flechazo con su marido, quien conducía en ese momento la ambulancia que la trasladó al hospital.

Aunque la ceremonia no comenzó hasta las 19.30 horas, Belén se trasladó a la finca por la mañana para maquillarse y vestirse junto a sus más allegados. Sus dos vestidos, tanto el de la ceremonia como el de la fiesta, los trasladaron directamente al recinto con el fin de impedir filtraciones de su estilismo. Allí, nada más llegar al lugar de la celebración, la novia se paró a hablar con los medios y confesó echar mucho de menos a su padre.

Raúl Prieto, el padrino de la boda, también acudió horas antes del enlace a la finca para vestirse con un traje azul marino. Además, el que fue director de «Sálvame» en el programa «Viva la Vida» confesó que en la ceremonia el momento más emotivo vino de la mano de Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban: «Andrea le ha dedicado unas palabras a la novia y a Miguel. Con ellas le ha agradecido su papel como madre y ha recalcado la ausencia paternal en su vida de Jesulín de Ubrique».

La televisiva, que contaba con una lista de 290 invitados, tuvo que hacer frente a dos ausencias inesperadas. La presentadora Toñi Moreno comunicó que no podía ir al estar indispuesta. Sin embargo, aunque no fuese en persona quiso dedicarle unas palabras a la novia a través de sus redes sociales: «Ya sabes amiga las razones por las que no puedo estar contigo en este día tan emocionante. Pero estaré con el alma y te veré en «Viva la vida». Te quiero. Te mereces este amor tan puro y desinteresado y tan bonito ! Amiga, disfrútalo de la mano de nuestro amigo Raúl Prieto».

Otra baja con la que no contaba la ex de Jesulín de Ubrique en el día de su boda fue la de Edmundo Arrocet. El humorista no pudo asistir al trasladarse a Chile a apoyar a sus dos hijos mayores tras la muerte de su madre, Gabriela Velasco.

Entre los asistentes a la celebración acudieron numerosas caras conocidas. Terelu Campos se presentaba en la finca junto a su madre, María Teresa Campos. Carmen Borrego, por su parte, aparecía después junto a su marido José Carlos Bernal.

También cobraron gran relevancia la presencia de Carlota Corredera, Mila Ximénez, Kiko Hernández, Rafa Mora, Lydia Lozano, Anabel Pantoja o Jorge Javier Vázquez.