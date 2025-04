Bloquean a Sharon Stone de una aplicación para ligar

El año pasado, Sharon Stone hablaba abiertamente en «The Late Late Show» sobre sus preferencias a la hora de elegir un hombre con el salir: «Me gustan altos». Se lo explicó así a James Corden y Elton John, a quienes también les confesó que estaba «disponible» para tener una cita. La actriz de «Instinto básico» se ha puesto manos a la obra en busca de nuevas ilusiones y, para ello, ha recurrido a Bumble, la aplicación de citas que sirve para conectar usuarios que buscan un a cita, un romance o, simplemente, una aventura esporádica. Lo que no se esperaba Stone es que su perfil fuera bloqueado de la red social.

«No me excluyáis de la colmena» , les decía esta mañana en Twitter. Al parecer, al ver su perfil, varios usuarios pensaron que se trataba de una cuenta «fake» y decidieron denunciarla. Las respuestas a su tuit no tardaron en llegar. «Dios mío, si Sharon Stone no puede entrar en una página de citas, ¿qué nos queda al resto?», contestaba uno de sus seguidores. Otro, añadía: «Si tú estás en Bumble, no hay ninguna esperanza para nosotros». No son los únicos que han pensado así. Cualquiera con sentido común puede sospechar que la actriz de «Instinto básico», a sus 61 años , puede tener pretendientes de sobra como para recurrir a una aplicación de citas. Pero es que a veces —y más en estos tiempos tecnológicamente modernos— no es una cuestión de físico, es más bien un problema de sacar tiempo para dedicarlo a buscar pareja.

«Créenos, te queremos en nuestra colmena», le contestó Clare O'Connor, la directora de Bumble. Al cabo de un rato, O'Connor le informaba que su perfil volvía a estar activo: «¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor ».

Sharon Stone se ha casado dos veces. La primera, con el productor Michael Greenburg y la segunda, con el periodista Phil Bronstein, de quien se divorció en 2004. Stone ha sido una de las caras más visibles a la hora de denunciar el acoso y abuso sexual a actrices en Hollywood. Unas denuncias que se extendieron cuando se destaparon los casos del productor Harvey Weinstein, que provocaron el movimiento #MeToo. Precisamente a raíz de estas protestas surgió Bumble: una aplicación donde las mujeres dan el primer paso y son ellas las que envían el primer mensaje para iniciar una conversación con un chico que les gusta.