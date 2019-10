Bertín Osborne se emociona al hablar de la enfermedad de su hijo Kike El matrimonio celebró un acto este miércoles en Madrid con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

No se puede discutir que el presentador de televisión Bertín Osborne y la exmodelo venezolana Fabiola Martínez han hecho y hacen todo lo que está en su mano para dar más visibilidad a la parálisis cerebral, enfermedad que sufre su hijo Kike, nacido prematuramente.

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la pareja celebró un acto en el hotel madrileño Westin Palace, al que acudieron Pablo Casado, Felipe González, el padre Ángel, Paolo Vasile, Silvia Jato, Eugenia Osborne y Poti, entre otros, para dar apoyo y asistencia a las familias afectadas por esta enfermedad.

El presentador de televisión, encargado de conducir el acto, no pudo evitar emocionarse al hablar de su hijo Kike (12 años), que sufre una lesión cerebral que le impide crecer con normalidad, lo que le ha llevado a tener que ser operado en numerosas ocasiones.

«Hoy es un día muy especial porque, además del Día Internacional de la parálisis cerebral, es el aniversario de nuestra fundación. Es el día mundial de las personas invisibles», ha comenzado diciendo en su discurso el presentador de Mediaset, según recoge Jaleos. Y prosigue: «Son personas brillantes que están encerradas en un cuerpo que no les pertenece. Kike es un tío muy inteligente. Y al que le gustan mucho las mujeres, sobre todo rubias».

Bertín Osborne ha remarcado que su intención es ayudar a otras personas con la misma lesión, como a él le gusta denominar la enfermedad, y sensibilizar sobre el tema. «No vamos a esconder a Kike como se hacía antes. Casi preferimos concienciar a las familias que no tienen niños con problemas, para que cuando sus niños vayan al colegio y vean a los nuestros no les hagan burlas. Sigue habiendo discriminación. Es natural porque hay una falta de conocimiento [...]. A lo mejor no pueden jugar al fútbol con ellos, pero sí les pueden dar un beso y un abrazo», dice.