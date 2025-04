Bertín Osborne: «A cualquier hijo de Satanás que viole a una mujer yo lo capaba como a los becerros»

Bertín Osborne se sentó ayer en el sillón de «Sábado Delux» para hablar sobre la situación en la que se encuentra. Más allá de la enfermedad contra la que batalla su hijo Kike desde su nacimiento (vino al mundo con una lesión cerebral), el presentador ha hablado de otros temas como el feminismo. «A ver si de una puñetera vez la gente entiende lo que quiero decir. Estoy cien por cien de acuerdo con todas las asociaciones feministas que defienden los derechos de la mujer. Estoy de acuerdo porque la mujer tiene los mismos derechos que el hombre en este país y eso no lo puede discutir nadie», comenzó diciendo. «Si a una mujer no se le respetan sus derechos, el primero que voy al juzgado soy yo. No estoy de acuerdo con las asociaciones feministas españolas con respecto a la violencia de género, soy peor. A cualquier hijo de Satanás que maltrate a una mujer o la viole, yo lo capaba , no castración química, como a los becerros. Eso lo hacía sin pestañear», se explicó ante el aplauso del público.

«Sería muy bueno que todas las asociaciones feministas las viéramos alguna vez con pancartas y chillando delante de las embajadas de esos países vergonzosos que todavía lapidan a las mujeres. No las he visto todavía, pero me encantaría verlas», añadió.

Enfermedad

Desde hace varios años, Osborne lucha contra la enfermedad de la gota , que tal y como informa «El Español» ha obligado al presentador a cambiar su modo de vida y a «variar su dieta habitual». Una patología que, de acuerdo con el citado medio, solo afecta a «entre un 1% y un 2% de la población». Entre ellos, se encuentra el presentador y cantante, así como el conocido «disc-jockey» Kiko Rivera , que hace unos meses estuvo a punto de abandonar antes de tiempo «Gran Hermano DÚO» debido a la patología.