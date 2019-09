Asraf Beno rompre a llorar tras las acusaciones de Isabel Pantoja Esta mañana, el modelo ha acudido a «Viva la vida» -donde trabaja como colaborador- y ha explicado la discusión con la tonadillera

ABC Madrid Actualizado: 24/09/2019 15:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Asraf Beno, el novio de Chabelita Pantoja, se encuentra en el centro de la polémica tras la presentación de la nueva canción de la hija de Isabel Pantoja, el jueves pasado en la sala de conciertos Kapital, en Madrid.

Y es que parece ser que las lágrimas que derramó la joven sobre el escenario fueron fingidas y que en verdad sabía desde el primer momento que su madre no iba a acudir al concierto. Lo que no se sabía es que uno de los principales motivos por los que la tonadillera no acudió fue por la presencia de su novio.

El detonante

El conflicto viene de Cantora el día del cumpleaños (2 de agosto). Hay una discusión muy fuerte entre Chabelita y Asraf por la presencia del ex de la joven, Omar Montes en la fiesta. Esta situación no le hace nada de gracia a la cantante e intenta frenarlo.

Sin embargo, el detonante llega cuando la pareja protagonizó una monumental bronca en plena calle, unas imágenes en las que se puede ver Asraf y la joven discutían acaloradamente y el modelo le pedía a la hermana de Kiko Rivera que se metiera en casa para solucionar sus problemas en un lugar privado. Sin embargo, Isa ignoró las peticiones de su novio. En ese momento, el modelo cogió a su novia del brazo e hizo que entrara, un gesto que suscitó un sinfín de críticas.

Gtres

Cuando la tonadillera ve las imágenes, llama inmediatamente a su hija que no le coge el teléfono y acto seguido a Asraf. Mantienen una fuerte discusión telefónica por «Isabel Pantoja cree que le va a hacer algo a su hija». Una dura conversación en la que el modelo falta al respeto en varias ocasiones a la matriarca e incluso le cuelga el teléfono. «Isabel Pantoja le dio a elegir a su hija entre Asraf y ella», aseguraron en «Sábado Deluxe».

La otra versión

Esta mañana, el modelo ha acudido a «Viva la vida» -donde trabaja como colaborador- y ha dado su propia versión de los hechos. «No me gusta el juego sucio y que se dé por aludido quien haya dado la información», ha comenzado diciendo muy serio. «No me merezco esto porque lo único que he hecho es defender a una persona ante las cámaras. Estábamos discutiendo y la metí para adentro», y se ha dirigido directamente a Isabel Pantoja: «Puedes excusarte diciendo que no viniste por eso, pero es mentira porque yo sería incapaz de hacerle daño a Isa».

Justo en ese momento, el modelo a roto a llorar diciendo: «Me parece injusto sinceramente la situación que estoy viviendo. A mi chica nunca la he tratado mal, la trato súper bien porque no haría daño a su hija ni a nadie y no me merezco que se excuse en lo que pasó para no ir a la presentación de su hija», ha dicho entre sollozos