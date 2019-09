«Manipuladora y sinvergüenza»: Todos contra Chabelita Pantoja Ayer por la tarde, desde el plató de «Sálvame» quisieron quitarle «la careta de víctima» a la joven

Chabelita Pantoja (23 años) intenta hacerse un hueco en el mundo de la música con su primera canción: «Ahora estoy mejor», que presentó el pasado jueves por la tarde en la sala de conciertos Kapital, en Madrid.

Ni rastro de su madre, Isabel Pantoja, ni de su hermano, Kiko Rivera. Mientras la joven dijo que esperó hasta el último momento a que apareciese su familia. «Me hace muchísima ilusión que estéis aquí. Gracias a mis amigos, a mi novio y a todos los medios de comunicación que habéis venido a apoyarme. A los que no han venido...», dijo tras su actuación. Fue entonces cuando el silencio inundó la sala, se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas.

Al final del espectáculo, el reportero de «Sálvame» Omar Suárez le hizo una breve entrevista en la que la joven se mostró muy triste por la ausencia de su madre. Y decidió atacar a la matriarca del clan: «Nunca voy a hacer nada malo, que no tengo vicios ni problemas con la justicia, por lo que puede confiar en mí para todo, pido esa confianza».

Víctima

La indignación entre los colaboradores fue máxima e incluso la mismísima Isabel Pantoja habló por boca de Raquel Bollo: «Ella sabía que yo no iba, que no se haga la víctima más. Yo sí soy una buena hija y no voy a dejar a mi madre», en relación a la recaída de su madre, Doña Ana, en su enfermedad. A lo que su amiga añadía: «Isabel ha perdonado todo hasta ahora. Kiko no ha dejado que gente venga a hacer polígrafos de su madre, cosa que Chabelita sí. Ella ha ido poniéndola verde en platós, revistas y demás cuando le ha dado la gana».

El pasado fin de semana, Irene Rosales -mujer del DJ- no aguantó más y explotó en el plató de «Viva la vida»: «Eres una sinvergüenza. Al igual que cuando hizo la entrevista que fue por lo que a mí me sentó mal y por lo que a día de hoy no me hablo con ella. Por las declaraciones que hizo hablando de la enfermedad de su hermano. Adicciones no cariño, enfermedad. Cuando estás tocando a tu familia de esta manera es muy sucio y muy rastrero», dijo visiblemente furiosa.

Ayer por la tarde, desde el plató de «Sálvame» quisieron quitarle «la careta de víctima» a la joven. «Isa P es muy lianta y manipuladora, entiendo a la madre porque estará hasta el moño», dijo muy serio Jorge Javier Vázquez. «Hasta en los peores momentos de su hermano, él tenía respeto de su madre. Su hija no ha tenido reparos en pisotear el nombre de su madre».

Rafa Mora, íntimo amigo del DJ, ha advertido: «Tened cuidado porque va a morir matando», en relación a la exclusiva que los colaboradores creen que la joven está preparando para arremeter durísimamente contra su familia.