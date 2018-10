Asia Argento cambia su versión y admite ahora haber mantenido relaciones sexuales con Jimmy Bennett «Se me echó encima», asegura la directora italiana, líder del movimiento #MeToo, sobre el supuesto caso de agresión sexual al actor que salió a la luz el pasado mes de agosto

Fue el pasado mes de agosto cuando Asia Argento, líder del movimiento #MeToo, se convirtió en noticia por un supuesto caso de abusos sexuales. Se trataba del actor Jimmy Bennett, que la acusaba de haberle pagado 380.000 dólares para silenciar el supuesto delito que sucedió cuando todavía era menor de edad.

La actriz y directora italiana no tardó en negar la supuesta agresión para intentar acallar el escándalo que la salpicaba, denunciando que se trataba de una persecución. «Niego y me opongo a la información del articulo del 20 de agosto de 2018 del New York Times que ha circulado tanto por la prensa nacional como por la internacional», decía.

Sin embargo, casi dos meses después de que saliese a la luz y de sus declaraciones, Argento ha cambiado la versión de la historia. La actriz ha admitido en un programa de televisión italiano que mantuvo relaciones sexuales con el joven intérprete. Según su versión, Bennett le pidió que le ayudase a preparar una audición.

«Empezó a besarme y tocarme, pero no como una madre y su hijo, como lo veía yo, sino como un chico con las hormonas desatadas (…) y eso me dejó paralizada», explicaba Argento. Y añadía: «Literalmente, se me echó encima. Estaba sobre mí y eyaculó. Yo no sentí nada, no reaccioné porque para mí todo eso era impensable».

Durante su participación en el espacio televisivo, Argento insistió en que fue él. Además asegura que le dijo que era «una fantasía que tenía desde los 12 años. Para él, yo era un trofeo de caza».