El arrepentimiento de Kanye West: «Kim sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname»

El rapero y candidato presidencial Kanye West pidió disculpas a su esposa, la estrella televisiva Kim Kardashian, por revelar detalles privados de su familia en su primer acto de campaña hace una semana, según informaron este domingo medios locales.

«Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la protegí como ella me ha protegido a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí», escribió el artista en su cuenta de Twitter este sábado.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.