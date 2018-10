Arévalo despliega su «sex appeal» para intentar ligar con Jennifer Lopez y arde Twitter Al humorista le llueven las críticas después de dedicar unas simples palabras a la cantante, con las que solo pretendía decirle que en España tenía un seguidor

Si hubiera sabido que un simple mensaje en Twitter dedicado a Jennifer López iba a ser el causante de tal revuelo, quizá el humorista Arévalo (71 años) se hubiera pensado dos veces antes de darle al botón de publicar. «Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas. Soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial», le dedicaba a la cantante a través de su cuenta.

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8 — Arevalo (@arevaloOK) 19 de octubre de 2018

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en meterse con el humorista tras pensar que estaba ligando con Jennifer López a través de las redes sociales. «Tienes posibilidades, Arévalo», A por ella, tigre», «Díselo en gangoso que no te va a entender» y «Cuando confundes Twitter con Tinder» son algunos de los muchos mensajes que le han dejado y que han disgustado enormemente a Arévalo.

No ha dudado en defenderse uno por uno a los comentarios y en increpar a algunos de los «haters». Tras esto, el propio Árevalo publicó un mensaje en su red social con un toque de humor, ya que hizo un montaje con una foto de Jennifer López y de él. «A esos twitteros que se mofan de lo que le puse a Gloria Estefan, todo es posible pues he trabajado con mucha gente importante de España y también de Estados Unidos. Hubo una época que mis cintas en Cuba y Puerto Rico eran lo más, por eso en Miami los cubanos me admiraban», escribía junto a la fotografía.

A esos twitteros que se mofan de lo que le puse a Gloria Estefan, todo es posible pues he trabajado con mucha gente importante de España y también de Estados Unidos 🇺🇸 y hubo una época que mis casetes en Cuba y Puerto Rico eran lo más por eso en Miami los cubanos me admiraban — Arevalo (@arevaloOK) 20 de octubre de 2018

Un mensaje que no calmó a sus «haters», pues confundió el nombre de Jennifer López con el de Gloria Estefan, por lo que la mofa fue mayor. «Ojalá te montes un trío con Jennifer Lopez y Gloria Estefan», decía uno. Otros en cambio trataron de defender al artista tan querido en España.