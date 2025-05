El apoyo de Cayetano y Francisco Rivera a su hermano Kiko en su lucha contra Isabel Pantoja

Desde hace ya dos semanas, la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ocupa todos los titulares de la prensa rosa. El Dj, que a sus 36 años nunca ha mostrado públicamente ningún desacuerdo con su madre, ha dejado de ser el hijo idílico y ha atacado a la tonadillera. ¿El motivo? la lucha por la herencia de su padre, el torero Paquirri . El hermano de Chabelita Pantoja ha dejado claro que está dispuesto a conseguir lo que considera suyo «tumbando a quien haga falta tumbar», escribió en una clara referencia a su madre.

«Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad , si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré. Te extraño tanto en estos momentos, no sabes cuánto», escribió en referencia a los problemas con la herencia que dejó su padre tanto a él como a sus dos hermanos: Cayetano y Francisco Rivera .

Hasta ahora siempre había defendido en esto a su madre, mientras que los hermanos Rivera Ordóñez se han quejado desde hace años de que la tonadillera ha manejado el legado de Paquirri a su antojo tras su muerte, y ahora el pequeño de los Rivera se une a la lucha por lo que considera su parte de la herencia .

Este miércoles, la revista «Lecturas» publica una entrevista con Kiko Rivera en la que el Dj asegura que ya ha hablado con sus abogados para recuperar, entre otras muchas cosas, el 49% de la finca Cantora que le corresponde y que en su adolescencia cedió a su madre. «Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió », asegura. «Yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida », añade. «Yo no fui hablar de ella si no de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento. Solo es para que lo sepáis porque a muchos de vosotros lo que vais a leer os va a impactar», sentencia a través de la red social.

Apoyo entre hermanos

Después de dos semanas de ausencia, Francisco Rivera ha vuelto a sentarse en el plató de «Espejo público» y se ha pronunciado sobre la guerra de su hermano e Isabel Pantoja. «Kiko está pasando un momento malo. Lleva manteniendo su casa desde hace muchísimos años como malamente puede, trabajando, yendo a realities, y ahora está pasando una racha mala , como tanta otra gente. Ha pedido su herencia, como tiene su derecho, y ahí hay cosas que no están claras», ha dicho. «Las cosas materiales que nos pertenecían, el juez dictaminó que nos lo tenía que dar porque esta señora se negaba. Y el día que se supone que íbamos a recoger todo, denunció un robo que se habían llevado nuestras cosas», ha añadido.

Cayetano y Kiko Rivera en 2009 Eduardo San Bernardo

Además ha confesado que fuentes cercanas a la tonadillera le han contado que «ha vendido cosas nuestras, que no tenían mucho valor económico, pero sí sentimental. Tiene mucho guardado en Cantora y a mucha gente le ha hecho comentarios textuales que antes de dárselo a los niños lo quemo. Para eso hay que tener el alma un poquito oscura . Una persona que es capaz de lo que nos ha hecho a Cayetano y a mí cuando teníamos 10 y 7 años es capaz de hacer cualquier cosa». Y ha mostrado un claro apoyo a su hermano. «Creo que las cosas materiales que uno tiene están para venderlas cuando te hace falta. Si te hace falta para comer, lo vendo ahora mismo. Kiko ha mediado y ha luchado porque Cayetano y yo recibiéramos nuestras cosas y no ha sido capaz. Me da pena que esté pasando por esta situación porque él no se lo merece. No me extraña nada y de esta señora lo espero todo . Me da pena que mi hermano lo esté pasando tan mal y esté tan agobiado y tan angustiado».

Por su parte, su hermano Cayetano no se ha pronunciado públicamente pero, lo que sí ha hecho ha sido mostrar su apoyo dando a «me gusta» en varias publicaciones en la que Kiko deja claro que se ha quitado la venda y ha empezado a darse cuenta de las acciones de su madre.