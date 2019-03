Alessandro Lequio gana la batalla legal contra Olvido Hormigos La exconcejala tendrá que pagar una compensación económica tras asegurar que había mantenido relaciones sexuales con el aristócrata

En el año 2016 la exconcejala del ayuntamiento toledano de Los Yébenes, Olvido Hormigos, realizó en varios programas de «Telecinco» declaraciones asegurando que había mantenido relaciones sexuales con Alessandro Lequio cuando su mujer, María Palacios, estaba embarazada de su primer hijo.

El aristócrata argumentó entonces que se trataba de una acusación falsa y que tenía intención de emprender acciones legales por daños morales y exigió una compensación de 120.000 euros. Tras una larga espera, hoy se ha conocido, por fin, el resultado de dicha demanda.

Tal y como él mismo ha informado desde «El Programa de Ana Rosa», el colaborador y su mujer han ganado en esta batalla legal: Hormigos ha sido condenada a pagar 30.000 euros a cada uno de ellos por considerarse que vulneró su derecho al honor y la intimidad.

«Cuando la gente se inventa una historia, lo normal es que la justicia te dé la razón. He ganado en primera instancia en la demanda que mi mujer y yo hemos interpuesto contra Olvido Hormigos. La he ganado de forma íntegra, las costas también», ha afirmado desde el programa en el que es colaborador.

Según dicta la sentencia, las afirmaciones de la exconcejala «constituyen una intromisión ilegítima en la intimidad personal y familiar de los demandantes». Esta no se personó cuando fue llamada a declarar en el juicio celebrado hace unas semanas.

Una dura etapa

Olvido Hormigos se dio a conocer al filtrarse un vídeo íntimo suyo que se difundió a través de internet en el año 2012 y, desde entonces se ha visto involucrada en diversas polémicas. A todo esto se sumó el fallecimiento de su padre el pasado año: «Soy consciente de que le he hecho sufrir mucho y que he fallado a mi padre. Me voy a quedar con esa pena siempre», sentenció entonces.