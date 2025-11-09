Suscribete a
PRF, el tratamiento estético que se inyecta Hailey Bieber para una piel luminosa

Se trata de la versión más avanzada del PRP, el vampiro facial que popularizó Kim Kardashian hace años

Hailey Bieber.
Hailey Bieber. GTRES
Las redes sociales han cambiado la visión que se tiene de la estética, y si hace años era un tema tabú hablar sobre los tratamientos y las cirugías, ahora es habitual, especialmente, entre las famosas. Hailey Bieber no tuvo ningún inconveniente en confesar ... en el pódcast In Your Dreams que nunca se ha puesto bótox (salvo en la mandíbula para combatir el bruxismo), pero que sí se inyecta PRF en las líneas de expresión, en el surco nasogeniano y en las ojeras. La modelo explicó, durante la conversación, que el tratamiento consiste en inyectar la propia sangre, tras centrifugarla. No es algo nuevo, hace años que, también, a través de las redes sociales, Kim Kardashian y otras famosas, viralizaron el PRP (Plasma Rico en Plaquetas), conocido como el 'vampiro facial'. De hecho, se trata de una versión más avanzada, pero ambos son tratamientos regeneradores, una de las tendencias más novedosas de la medicina estética.

Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

