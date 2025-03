La transformación más impactante de Amaia Montero: «Dime cómo lo has hecho» Tras unos años de altibajos emocionales, la artista recupera la sonrisa y desvela su secreto

Amaia Montero ha atravesado unos años complicados desde que su aspecto físico se convirtiera en tema de conversación en las redes sociales hace un par de años, dejando de lado el talento musical de la artista en muchas ocasiones. Desde entonces, ha protagonizado alguna que otra polémica en las redes sociales, llegando incluso a enfrentarse públicamente contra compañeras de profesión, como es el caso de Malú .

El pasado mes de abril dijo «basta» y, tras un rifirrafe con un usuario de Twitter que la acusaba de compartir únicamente fotografías y contenido antiguo, la cantante decidió apartarse de las redes sociales «para curarse». Ella misma reconoció el sufrimiento que ha atravesado en los últimos años antes de despedirse de sus fans por un tiempo.

Parece que el descanso surtió su efecto, porque Amaia reaparecía recientemente con un aspecto completamente renovado, pero no solamente por su físico. Son muchos los que se han dado cuenta de que la exvocalista de «La Oreja de Van Gogh» ha recuperado la sonrisa , la tranquilidad y la felicidad.

Fue hace unas semanas cuando comenzó a compartir fotografías más actuales, en las que ya comenzaba a ser evidente el cambio. Ahora, ha publicado una imagen de cuerpo entero en la que presume de figura y sonrisa, y en la que se confiesa sobre el secreto de este gran cambio. «Que no se me vuelva a olvidar nunca. Que nunca se te olvide. ACTITUD », escribe junto a la instantánea.

Una usuaria se ha interesado por cómo ha cambiado su aspecto de forma tan radical. «Por favor. Dime cómo has hecho . Tengo 25 kg de más que me están haciendo daño y no se como empezar», una cuestión a la que ha querido contestar la propia Amaia reforzando su mensaje. «ACTITUD!!!!», le ha respondido. Y es que lo cierto es que sus seguidores se han deshecho en halagos hacia ella y, sobre todo, poniendo el foco en la felicidad que desprende tras una época complicada.