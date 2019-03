Instagram Los defensores de Elena Tablada se ceban con Rosanna Zanetti El motivo de la polémica radica en unas fotografías en las que la venezolana presume de embarazo con David Bisbal

Rosanna Zanetti y David Bisbal ya han empezado la cuenta atrás para dar la bienvenida a su primer hijo en común. No obstante, el artista también tiene una hija, Ella, fruto de su matrimonio con Elena Tablada.

«Estoy enamorada de esta sesión de fotos personal, que con mucha ilusión hemos ido compartiendo poco a poco con ustedes, nunca habíamos hecho fotos juntos aparte de las de nuestra boda y el resultado no pudo ser mas bonito y especial». Con este mensaje Zanetti anunciaba que ya casi está «finalizando esta etapa tan maravillosa e inolvidable para ambos» y comenzaba a compartir algunas de las instantáneas de esta sesión tan especial.

Seguramente la venezolana no había pensado, cuando decidió subir parte de su atrevida sesión «premamá» con el artista, que iba a causar tanto revuelo entre sus seguidores. Y es que, a pesar de que han sido muchos quienes no han dudado en piropear a los futuros padres, los más fieles de Elena Tablada han sacado las garras y han aprovechado para criticar algunas de sus actuaciones.

David Bisbal y Elena Tablada no han sido capaces aún de enterrar el hacha de guerra y en las últimas semanas han protagonizado algún que otro encontronazo, pues el almeriense culpa a su ex de comercializar la imagen de su hija. Aferrándose a este argumento, los seguidores de Tablada han criticado a la venezolana: «Si ya estás publicando cosas sobre tu futuro bebé, ¿qué nos espera cuándo nazca? Si David se queja de Elena, a saber lo que le espera contigo».

Esta no se ha quedado callada y ha contestado, punto por punto a las criticas: «Estás un poco confundida. Lo que publico de mi vida no es ni el 20% de lo que acontece o vivo, de hecho hay veces que desaparezco de redes más de un mes. Ahora, que personas como tú quieran hacer suposiciones es otra cosa. Yo no tengo enemigos ni conflictos con nadie, que otra persona los tenga conmigo es muy diferente. Siempre aceptaré críticas coherentes y desde el respeto, hay otras que a leguas se nota que son pura maldad» comenzaba con estas palabras el mensaje y zanjaba la conversación así: «Nunca me verás criticando a una ex, a nadie, no me caracteriza, soy una persona muy respetuosa y cero conflictiva. Que otras personas me incluyan en sus conflictos, inseguridades o problemas es muy diferente».