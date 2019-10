Ifema Salon Look 2019: Impulso al estilo del siglo XXI Más de 400 expositores y 1.300 marcas, convocados en Ifema del 18 al 20 de octubre en el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral

Salón Look no solo destaca por ser una de las convocatorias más veteranas de las celebradas en Ifema (llega a su vigesimosegunda edición), también por ser un destacado foro de formación, por lo que la exposición y el networking se unen a eventos y talleres que impulsan los conocimientos y prácticas necesarias para prosperar en el sector. Con áreas de interés como peluquería, estética, bienestar, medicina estética y tecnología, cosmética Natural, maquillaje y uñas y perfiles de expositor como fabricantes, mayoristas, importadores y distribuidores.

Con cuatro pabellones de superficie expositiva, alberga el XII Congreso de Estética, las master classes de Micropigmentación, el Espacio Academy, los Talleres de Masajes del Mundo, los Campeonatos de Maquillaje, la séptima edición de Nailympion Spain, el I premio al Mejor Protocolo de Autor y el I Congreso Hispanoamericano de Imagen Personal. Además, cuenta con la pasarela Hair Look (pabellón 14.1, donde se realizan los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid), la XX Gala Internacional Jóvenes Promesas Omat; la Fashion Night by L’Oréal Professionnel; la sexta edición de Effervescene y los shows Color Explosion by Kadu, Schwarzkopf, Pulpriot y Redken.

Mirada profesional

Más de 400 expositores directos y 1.300 marcas de estética y peluquería recibirán la visita de 60.000 profesionales nacionales e internacionales, que dispondrán de una oferta distribuida por sectores (en el 2 y el 2.1, Cosmética de Color -uñas y maquillaje-; en el 12, Estética, Micro-pigmentación y Cosmética Natural, y en el pabellón 14, Peluquería, Mobiliario y Barbería).

Como en muchas de las ferias celebradas en Ifema, la proyección internacional es uno de los principales valores del encuentro, con la colaboración de ICEX España, Exportación e Inversiones, y Stanpa, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. El Programa de Compradores Internacionales para Salón Look 2019 ofrece a las empresas expositoras contactos con profesionales cualificados de otros países. Y el Programa de Invitados Internacionales trae este año compradores de Costa Rica, Panamá, Rumanía, Republica Checa, Perú y Colombia (con 120 reuniones con más de 40 fabricantes españoles).

En el apartado de formación e intercambio de experiencias y conocimientos, el salón cuenta con expertos nacionales e internacionales de la medicina, la estética, el maquillaje y la peluquería. Al amplio programa de actividades se une una presencia habitual en otras ferias de Ifema, los llamados Speaker’s Corners, con presentaciones y demostraciones de producto, así como las conferencias del Business Meeting, los cursos y master classes a cargo de la Universidad de la Imagen, Fernando Suarz, Urbiola Formación, Pivot Point y Passaró, entre otras empresas y el Foro Femenino de la Belleza (Revlon Professional).

Galardones

Y como en el caso de otros grandes eventos de este tipo, habrá tiempo y espacio para concursos y premios como los Campeonatos de Maquillaje, la séptima edición de las Olimpiadas Internacionales de Manicura, Nailympion Spain, los premios QHAIR y Barberiasconencanto y el I premio al Mejor Protocolo de Autor, con la gala de entrega de los X premios Club Figaro como cierre de una edición que, entre sus novedades, cuenta con un renovado sitio web con nuevo diseño y más funcionalidades para expositores y visitantes, con experiencias personalizadas para el usuario, una iniciativa necesaria en un evento tan orientado a la formación, y al impulso del sector como Salón Look. Todo ello parte del proceso de transformación digital implementado en Feria de Madrid, con más de 3,6 millones de personas que pasan cada año por sus instalaciones y 20 millones de páginas vistas en 2018 de todos sus eventos.