Blanca Suárez, sobre la polémica de su papada: «No hace falta humillar»

Seguramente Blanca Suárez no imaginaba, cuando salió a pasear con su novio, Mario Casas, que una instantánea de ambos terminaría por convertirse en la comidilla de la semana. Y es que en ella ambos aparecen caminando, de manera natural, ataviados con un «look» de lo más casual.

La polémica surgió cuando una revista centró el foco de atención en la «papada» de la actriz. Esto ha enfadado mucho a Suárez, que decidió pronunciarse al respecto en una entrevista con «Icon». «No me resbala, pero tampoco me meto en el cuarto de baño a llorar. ¿Sabe? Intento ser ante todo persona. Mis padres siempre me dijeron que no hiciera lo que no quieres que te hagan», ha respondido a la pregunta sobre si le da importancia a este tipo de cosas.

«Con estas fotos intentan mostrar que esta gente es como nosotros. Me parece bien, es que todos somos iguales. Pero hay un apretar de tuercas ahí… que no hace falta, entre comillas, humillar para demostrar que somos una pareja normal. Estoy paseando con Mario por la calle, eso ya es de persona normal. No hace falta que me saques así», sentencia.

Por su parte, los usuarios de redes sociales se han volcado en una gran ola de apoyo y han compartido fotografías en las que se muestra su «papada» para apoyar a la actriz, en un movimiento denominado «ItsMyPapada».