7 falsos mitos y una verdad sobre el bótox

A pesar de que es una de las técnicas más demandadas en medicina estética para rejuvenecer el rostro , el bótox despierta recelos entre muchas personas. Las caras hinchadas o de susto que algunos famosos han lucido, en ocasiones, han provocado falsos rumores en torno a la toxina botulínica . Para saber qué hay de cierto y de falso en ellos lo mejor es recurrir a los profesionales.

1. El bótox paraliza el rostro y no permite gesticular: FALSO

Uno de los mitos más extendidos sobre el bótox es que paraliza el rostro y dificulta la gesticulación, sin embargo, , asegura que es un mito. «La toxina botulínica no paraliza los músculos del rostro, sino que relaja algunos de ellos. Cuando las infiltraciones de bótox paralizan el músculo por completo se debe a que posiblemente se ha aplicado un exceso de producto, por eso es tan importante que lo apliquen médicos estéticos en las dosis y lugares adecuados para conseguir relajar sin paralizar».

El efecto que provoca el bótox, en realidad, es «la relajación de la fuerza del músculo, pero dicha relajación permite continuar con la gesticulación de forma normal y natural y más hoy en día, que lo que se quiere es un resultado mucho más suavizado», matiza la doctora Marjorie Garcerant Tafur, médico especialista en medicina estética y Global Head of Medical Excellence and Quality Assurance de Nordetia Group . Al relajar los músculos para que no se puedan contraer, la piel no se arruga, y de esta forma se minimizan las arrugas de expresión, en particular, las del tercio superior: entrecejo, frente y patas de gallo.

2. El bótox es el causante de caras hinchadas y de susto: FALSO

Otro de los mitos que circulan sobre el bótox es que es el causante de caras hinchadas y caras de susto que, en ocasiones, han salido en la prensa. Gema Cabañero es tajante: « la toxina botulínica no rellena . Muchas personas confunden el bótox con soluciones para añadir volumen, como el ácido hialurónico o la hidroxiapatita cálcica (que, por otro lado, tampoco deberían dejar un aspecto de 'rostro hinchado' si están bien aplicadas). El bótox relaja los músculos para suavizar las arrugas de expresión, pero no rellena». Y, como señala la doctora Marjorie Garcerant «la 'cara de susto' que en ocasiones lucen algunos famosos, en la que la ceja está muy levantada, el ojo muy abierto, o hay inexpresión en la zona de la frente, es por haber empleado más dosis de la necesaria . Con la modificación de las técnicas de inyección actuales, la disminución de la dosis y la repartición de la misma de forma más homogénea, el resultado es mucho más natural y se evita la formación de la denominada 'cara de susto'».

3. El bótox es peligroso porque es una toxina: FALSO

El bótox se aplica en el tercio superior del rostro: frente, entrecejo y patas de gallo. Gtres

Siempre que lo aplique un médico estético a las dosis correctas, el bótox es un tratamiento seguro . Pero, como indica la doctora Marjorie Garcerant, «la toxina botulínica es la misma que produce el botulismo, a grandes dosis, que provoca una parálisis muscular. Pero, las dosis que se utilizan en medicina estética, controladas en cantidad, en distribución y en intervalo de tiempo en cada una de las sesiones, hace que no sea peligroso. Al contrario, es un fármaco altamente útil para la relajación muscular en cualquiera de sus versiones, tanto para el rejuvenecimiento facial, como para las contracturas de los músculos oculares en los pacientes que tienen diplopía, o contracturas musculares severas». Por otra parte, la experta comenta que «hace años, la toxina botulínica estaba cargada de proteínas, que podían crear anticuerpos en el organismo. Pero las nuevas toxinas autorizadas para uso en medicina estética son de baja carga proteica. Esto hace que no se generen anticuerpos sistémicos, por lo tanto, la posibilidad de efectos adversos en el organismo, en general, ha disminuido».

4. Cualquiera puede aplicar bótox: FALSO

El bótox es un fármaco y como tal solo puede ser administrado por un médico . Como explica la doctora de Nordetia Group, «la toxina botulínica no tiene una venta libre al público y tampoco puede ser aplicado por cualquier persona. Es necesario estar titulado en medicina para aplicarlo y, además, hacerlo en centros médicos que dispongan de una licencia especial para su aplicación ». Por otra parte, conviene saber que actualmente en España están aprobadas tres toxinas , Bocouture© de Merz Aesthetics, Vistabel© de Allergan y Azzalure© de Galderma. Por eso es fundamental dejarse asesorar por un buen profesional médico y exigir la información detallada del producto.

5. Sus efectos son permanentes: FALSO

La toxina botulínica tiene un efecto temporal que dura aproximadamente 4 meses , «después de ese tiempo los músculos recuperan su actividad habitual sin dejar ningún efecto secundario », comenta Gema Cabañero. Por su parte, la doctora Marjorie Garcerant añade que « está indicado colocarla cada 6 meses para que, en esos dos meses, entre la pérdida del efecto y la nueva aplicación, haya un periodo de recuperación del músculo para que no se atrofie. Una vez que un paciente lleve entre 3 y 5 años pinchándose su sesión cada 6 meses, el músculo ya no será tan fuerte, tanto en activo, como en pasivo. Lo que se consigue es un suavizado de la expresión, una disminución de la fractura cutánea que produce la arruga. Haciéndolo de este modo no se va a perder expresión porque está bien utilizado, sino que se va a necesitar menos dosis en cada sesión y, además, podrá aumentar la frecuencia . En vez de tener que aplicarlo cada seis meses, se podrá poner cada 7, 8, 9 ó 10 meses. Asimismo, aquellas personas que lleven 15 ó 20 años pinchándose se lo podrán colocar una vez al año, o incluso, cada año y medio».

6. Solo se puede aplicar en personas mayores: FALSO

Hoy en día la medicina estética se orienta hacia la prevención . Según explican desde Merz Aesthetics , «cada vez son más los expertos que recomiendan usar la toxina botulínica de forma sutil a edades tempranas para evitar que lleguen a marcarse las arrugas profundas. Esta nueva forma de trabajar la medicina estética con un criterio más preventivo ayudará a retrasar el envejecimiento prematuro de la piel».

7. Es un tratamiento doloroso: FALSO

Una de las preguntas más habituales de los pacientes es si la aplicación del bótox duele. Sin embargo, los expertos aseguran que es un tratamiento prácticamente indoloro porque se utilizan agujas muy finas. Y, por otra parte, existe la opción de aplicar cremas anestésicas .

8. Los resultados son visibles de forma casi inmediata: VERDADERO

El bótox es un tratamiento rápido , que se realiza en la consulta del médico estético , que no suele durar más de 20 minutos, y que permite que el paciente continúe con su vida habitual. El doctor Jaime Tufet, director médico de Clínica Tufet en Barcelona , asegura que «una vez aplicado en 3-10 días se ven los resultados definitivos ».

La doctora Marjorie Garcerant, por otra parte, comenta que «el mes de aplicación de la toxina botulínica es importante. Cuando las temperaturas son altas, la duración es menor que durante los meses de frío , momento en el que se incrementa la duración del resultado».