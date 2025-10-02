Suscribete a
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

Yolanda Díaz se revuelve contra la «tibieza» del PSOE a la hora de condenar a Israel

La líder de Sumar admite de nuevo «discrepancias» con su socio de Gobierno sobre Gaza y le pide hacer «más» para frenar el «genocidio» en Palestina

Belarra pide a la Fiscalía que se movilice ante el «secuestro ilegal» de la flotilla por parte de Israel

EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Podemos no ha sido el único en revolverse contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su papel a la hora de condenar —o más bien, no condenar— el que considera la izquierda el «secuestro ilegal» por parte de Israel de los tripulantes de la llamada ... flotilla de libertad. Con menor contundencia que los morados, eso sí, en Sumar ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la encargada de exigir este jueves la «inmediata» liberación de todas las personas detenidas, así como de pedir protección para ellas. «La Unión Europea (UE) ha de romper todas las relaciones con Israel», ha pedido la también ministra de Trabajo en declaraciones a los medios durante su visita a la Ecuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la capital.

